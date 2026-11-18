◇절인 배추를 옮길 때 혼자 들기 어렵거나 손잡이가 없어 잡기 힘든 통은 다른 사람과 함께 옮겨야 한다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 입동이 지나며 본격적인 김장철이 시작됐다. 온 가족이 한 해 동안 먹을 김치를 담그느라 주부들의 손길은 분주하다. 김장은 배추를 절이고 양념을 버무리는 일만으로 끝나지 않는다. 무거운 배추와 물통을 옮기고, 바닥에 쪼그려 앉아 속을 채우고, 손목을 반복해서 움직이는 과정에서 허리와 무릎, 손목, 어깨에 부담이 쌓인다. 특히 여러 시간 같은 자세로 작업하거나 평소보다 무거운 것을 무리하게 들면 단순한 근육통을 넘어 관절과 신경 손상으로 이어질 수 있다.

부평힘찬병원 정형외과 오승목 원장은 "김장 과정에서 무거운 것을 들 때는 순간적으로 큰 힘이 필요하고, 같은 자세로 손질하거나 버무릴 때는 근육과 힘줄에 부담이 지속된다"며 "특히 관절을 많이 굽히거나 꺾은 상태에서 힘을 쓰면 부담이 더 커질 수 있으므로 작업량뿐 아니라 물건과의 거리, 관절의 각도, 같은 부위를 사용하는 시간도 조절해야 한다"고 설명했다.

◇김장 준비부터 무게 나누기

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김장 준비 단계에서는 배추와 물을 옮기는 과정부터 주의해야 한다. 큰 대야에 배추와 물을 가득 담아 한꺼번에 옮기기보다는 물을 먼저 덜어내고 재료를 작은 용기에 나눠 담는 것이 좋다. 혼자 들기 어렵거나 손잡이가 없어 잡기 힘든 통은 다른 사람과 함께 옮겨야 한다.

바닥에 놓인 통을 들 때는 몸 가까이 끌어당긴 뒤 발을 안정적으로 벌리고, 무릎과 고관절을 함께 굽혀 잡는다. 이때 허리만 숙여 들어 올리거나 반동을 이용해 갑자기 일어나면 허리에 부담이 커질 수 있다. 통을 든 상태에서 방향을 바꿀 때도 허리만 틀지 말고 발을 움직여 몸 전체를 돌리는 것이 안전하다.

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배추를 씻고 다듬는 작업은 가능하면 바닥보다 작업대에서 하는 편이 낫다. 허리를 깊이 숙이거나 어깨를 치켜들지 않아도 되는 높이로 맞추고, 대야와 도구는 손이 쉽게 닿는 곳에 둔다. 배추 속을 채울 때에도 작업대와 의자를 활용하는 것이 좋으며 바닥에 떨어진 배추 찌꺼기와 물기는 수시로 치워 미끄러짐 사고를 예방해야 한다.

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◇김장 땐 자세 자주 바꾸기

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양념을 버무리고 배추에 속을 넣는 과정에서는 손목과 어깨에 반복적으로 부담이 가해진다. 손목을 꺾은 채 양념을 버무리거나 배추를 세게 움켜쥐는 동작을 반복하면 힘줄과 주변 조직이 자극받을 수 있다.

손등과 팔이 가능한 한 일직선을 이루도록 하고, 한 번에 다루는 배추와 양념의 양을 줄이는 것이 좋다.

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대야의 먼 쪽까지 팔을 뻗기보다는 재료를 몸 가까이 가져와 작업해야 한다. 팔을 멀리 뻗은 상태가 이어지면 어깨 근육이 팔의 무게를 계속 지탱해야 해 작은 동작을 반복하는 것만으로도 피로가 쌓일 수 있다.

무릎을 깊게 굽힌 채 오래 버티면 무릎 관절에 부담이 커지고, 상체를 숙인 상태가 이어지면 허리 근육도 긴장한다. 작업대와 의자를 활용하되 한 자세를 오래 유지하지 말고 틈틈이 일어나 걷거나 팔을 내려 쉬어야 한다. 양념 버무리기와 속 채우기, 김치통에 담기 등 작업을 나눠 맡으면 특정 부위에 집중되는 부담을 줄일 수 있다.

김치통을 옮기고 대야를 씻는 마무리 작업도 방심해서는 안 된다. 이미 피로가 쌓인 상태에서 김치통을 가득 채워 한꺼번에 들거나 높은 선반에 무리하게 올리면 허리와 어깨를 다칠 수 있다. 정리 작업도 여러 사람이 나눠 맡고, 평소 허리나 무릎에 통증이 있는 사람은 몸 상태에 맞춰 짧은 시간 동안 할 수 있는 일을 맡는 것이 바람직하다.

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◇김장을 마친 후 가벼운 근육통이나 결림이 생겼다면 무리한 동작을 줄이고 충분히 쉬어야 한다. AI 생성 이미지

◇저림과 힘 빠짐 증상은 주의

김장을 마친 뒤 가벼운 근육통이나 결림이 생겼다면 무리한 동작을 줄이고 충분히 쉬어야 한다. 그렇다고 하루 종일 누워 있기보다는 통증이 허용하는 범위에서 가볍게 걷거나 관절을 부드럽게 움직이는 것이 좋다. 부기나 열감 없이 근육이 뻣뻣하게 뭉친 느낌이라면 온찜질이 통증 완화에 도움이 될 수 있다. 반면 작업 중 손목이나 무릎을 삐끗한 뒤 부기와 열감이 나타났다면 초기에는 온찜질보다 냉찜질을 하는 것이 적절하다. 아픈 부위를 억지로 늘리거나 강하게 마사지하는 행동은 피해야 한다.

통증이 심해지거나 부기가 크고, 팔을 들어 올리기 어렵거나 체중을 싣고 걷기 힘들다면 찜질만 하지 말고 진료를 받아야 한다. 특히 저림이나 근력 저하가 동반된다면 단순한 근육 피로로 넘겨서는 안 된다.

엄지와 검지, 중지가 저려 밤에 잠에서 깨거나 물건을 자주 떨어뜨린다면 손목터널증후군을 의심해 볼 수 있다. 손목을 지나는 신경이 눌리면서 손가락 저림과 감각 이상, 손의 힘 저하가 나타나는 질환이다. 허리 통증과 함께 한쪽 엉덩이에서 허벅지나 종아리까지 통증이 뻗친다면 허리에서 다리로 이어지는 신경이 압박받고 있는지 살펴볼 필요가 있다.

허리디스크가 발생하면 밀려 나온 디스크 조직이 신경을 눌러 다리와 발까지 저리거나 감각이 둔해질 수 있다.

인천힘찬종합병원 신경외과 강민규 과장은 "김장 후 내원하는 주부들 중에는 요추 염좌 환자가 많다"며 "야외에서 척추 주변 근육이나 인대가 경직되면서 요통을 겪기 쉽다"고 말했다. 이어 "허리 통증이 줄면 다 나았다고 생각하기 쉽지만, 다리 저림이 계속되거나 발에 힘이 잘 들어가지 않아 걸을 때 불편하다면 신경 기능을 확인해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com