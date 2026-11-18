자료사진 출처=픽사베이

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술자리가 잦거나 평소보다 음식을 많이 먹은 다음 날, 갑자기 배를 쥐어짜는 듯한 통증이 찾아온다면 단순한 소화불량으로 넘겨서는 안 된다. 특히 명치 부근의 통증이 심하고 구토가 반복되거나 통증이 등과 옆구리까지 퍼진다면 급성 췌장염을 의심해야 한다.

급성 췌장염은 과도한 음주와 담석이 대표적인 원인이다. 대부분 적절한 치료를 받으면 회복하지만, 염증이 심해지면 췌장 조직이 괴사하거나 신장·폐 등 다른 장기의 기능까지 떨어지는 전신 합병증으로 이어질 수 있다. 초기 증상을 가볍게 여기지 않고 신속하게 진단받는 것이 중요한 이유다.

췌장은 위 뒤쪽에 자리한 장기로, 음식물의 소화를 돕는 소화효소와 혈당을 조절하는 인슐린 등 호르몬을 분비한다. 췌장에 갑작스럽게 염증이 발생하는 것이 급성 췌장염이며, 염증이 반복돼 췌장 조직이 점차 손상되는 경우는 만성 췌장염으로 구분한다.

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급성 췌장염의 가장 흔한 원인은 담석과 음주다. 담석이 담관과 췌관이 만나는 부위에 걸려 췌액의 흐름을 방해하면 췌장 내부에서 소화효소가 비정상적으로 활성화돼 췌장 조직을 손상시킬 수 있다. 과도한 음주 역시 췌장 세포와 소화효소 분비 과정에 영향을 미쳐 염증을 유발한다.

이 밖에 혈중 중성지방이 지나치게 높은 경우, 특정 약물 복용, 복부 외상 등도 원인이 될 수 있다. 여러 검사를 시행해도 뚜렷한 원인을 찾지 못하는 경우도 있다.

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급성 췌장염의 대표적인 증상은 갑작스럽게 발생하는 심한 상복부 통증이다. 명치 부근에서 시작된 통증이 등이나 옆구리까지 뻗어나가기도 한다. 통증은 수 시간 이상 지속되거나 점차 심해질 수 있으며, 누워 있을 때 악화되고 상체를 앞으로 숙이면 다소 완화되는 양상을 보이기도 한다. 구역질과 구토, 발열, 복부 압통 등이 동반될 수 있다.

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문제는 이러한 증상을 단순한 과음 후유증이나 급성 위장염으로 오인하기 쉽다는 점이다. 하지만 췌장염으로 인한 통증은 강도가 상당하고 지속되는 경우가 많다. 특히 구토가 반복되면서 심한 상복부 통증이 가라앉지 않는다면 신속하게 응급 진료를 받아야 한다.

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급성 췌장염과 달리 만성 췌장염은 염증이 반복되면서 췌장 조직이 손상되는 질환이다. 췌장의 소화효소 분비 기능이 떨어지면 음식물의 영양소를 제대로 흡수하지 못해 체중이 감소하고 설사나 지방변이 나타날 수 있다. 인슐린 분비 기능까지 저하되면 당뇨병으로 이어질 수도 있다. 복통이 반복되거나 만성적으로 지속되는 경우도 있어 원인에 따른 꾸준한 관리가 필요하다.

급성 췌장염을 한 번 앓았다고 모두 만성 췌장염으로 진행되는 것은 아니다. 다만 음주나 담석 등 원인이 해결되지 않으면 재발 위험이 높아질 수 있다. 특히 반복적인 음주는 췌장 손상을 누적시킬 수 있어 췌장염을 경험한 환자라면 금주가 중요하다.

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예방을 위해서는 무엇보다 과도한 음주를 피해야 한다. 기름진 음식과 과식을 줄이고 적정 체중을 유지하는 것도 도움이 된다. 중성지방 수치가 높다면 식습관 개선과 체중 관리, 필요에 따른 약물치료를 통해 수치를 조절해야 한다. 담석이 확인됐다면 증상과 상태에 따라 적절한 치료를 받는 것이 좋다.

도움말=가톨릭대학교 인천성모병원 간담췌외과 이태윤 교수