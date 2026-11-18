미사경정장에서 턴마크를 향해 전력으로 질주하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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2026년 경정 시즌이 막바지에 접어들면서 다승왕과 그랑프리 우승을 향한 선수들의 경쟁이 치열해지고 있다. 심상철이 다승 부문 선두를 지키는 가운데 박원규와 김민준, 김완석 등이 추격하고 있으며, 다음 달 열리는 그랑프리 대상경정에서도 정상급 선수들의 맞대결이 펼쳐질 전망이다.

경륜경정총괄본부에 따르면 올해 경정은 7회차를 남겨두고 있다. 시즌 최고 권위 대회인 그랑프리 대상경정은 50회차인 12월 9일부터 10일까지 열린다. 올해 평균득점 상위 24명이 출전 자격을 얻으며, 수요일 예선을 거쳐 선발된 최종 6명이 시즌 최강자 자리를 놓고 경쟁한다.

현재 다승왕 경쟁에서 가장 앞선 선수는 '경정 황제' 심상철(7기·A1)이다. 시즌 45승과 평균득점 7.97점을 기록하며 다승과 평균득점 부문에서 모두 선두를 달리고 있다. 지난해 주요 대회에서 우승하지 못했던 심상철은 올해 왕중왕전 3위에 오른 데 이어 서울올림픽 38주년 기념 대상경정에서 정상에 서며 경기력을 회복했다.

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심상철이 남은 시즌 동안 선두를 유지할 수 있을지, 다승왕과 그랑프리 우승을 동시에 차지할 수 있을지가 관심사다.

심상철(7기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

박원규(14기, A1). 사진제공=국민체육진흥공단

박원규(14기·A1)의 추격도 거세다. 현재 42승으로 심상철과 3승 차이다. 특히 2024년 자신이 세운 한 시즌 최다승 기록인 39승을 이미 넘어섰다. 올해 주요 대회에서도 꾸준한 성적을 거뒀다. 지난 4월 스피드온배에서 우승했고, 9월 서울올림픽 38주년 기념 대상경정에서는 준우승을 차지했다. 10월에는 쿠리하라배 특별경정에서 다시 우승하며 상승세를 이어갔다.

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김민준(13기·A1)은 시즌 39승으로 다승 경쟁 3위에 올라 있다. 앞서 다승왕 타이틀을 두 차례 차지했던 김민준은 최근 46회차에서 3연승을 기록하며 막판 추격에 나섰다. 올해 세 차례 주요 대회에서 모두 준우승에 그쳤던 만큼 그랑프리에서 우승을 노리고 있다.

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김완석(10기·A1)은 시즌 38승으로 공동 4위를 기록 중이다. 평균 스타트 0.17초의 안정적인 출발이 강점이며, 외곽 코스에서도 적극적인 1턴 전개를 펼치는 선수다. 대상경정 통산 5회 우승 경력을 갖추고 있어 그랑프리에서도 경쟁력을 발휘할 수 있을지 주목된다.

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김효년(2기·A1) 역시 38승으로 공동 4위다. 개인 통산 537승을 기록한 베테랑으로, 빠른 스타트를 활용한 휘감기 전술을 주무기로 한다. 올 시즌 대상경정에서는 입상하지 못했지만 하반기 들어 경기력이 좋아지고 있어 그랑프리에서 복병으로 꼽힌다.

여자 선수 이주영(3기·A1)의 기록 도전도 관심을 끈다. 이주영은 올해 33승을 기록하며 여자 선수 한 시즌 최다승 기록을 새로 썼다. 종전 기록은 2017년 박정아와 2023년 손지영이 각각 세운 32승이었다.

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김완석(10기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

이주영(3기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

현재 상승세를 이어간다면 여자 선수 최초의 시즌 40승 달성도 기대할 수 있다. 이주영은 올해 메이퀸에서 우승했고, 지난 9월 대상경정에서도 3위를 기록했다. 이번 그랑프리에서도 입상에 도전한다.

다승왕 경쟁은 심상철과 박원규가 앞서가는 가운데 김민준과 김완석 등이 뒤를 쫓는 양상이다. 그러나 남은 7회차에서 승수 차이가 달라질 가능성이 있는 만큼 최종 순위는 아직 확정할 수 없다.

경정코리아 이서범 전문위원은 "다승왕 경쟁은 심상철과 박원규의 선두 다툼에 김민준, 김완석 등이 추격하는 양상으로 전개되고 있지만, 남은 7회차에서 승수가 어떻게 바뀔지는 알 수 없다"며 "그랑프리는 올 시즌 최고의 선수들이 총출동하는 만큼 평소 성적만으로 우승자를 예측하기 어렵다"고 말했다.

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이어 "시즌 마지막을 장식할 그랑프리 우승과 다승왕의 주인공이 누가 될지 관심 있게 지켜볼 만하다"고 덧붙였다.

남은 7회차는 선수들이 올 시즌 성과를 완성할 마지막 기회다. 개인 한 시즌 최다승 기록을 경신한 선수부터 새로운 기록에 도전하는 선수까지 각자의 목표를 향한 경쟁이 이어지는 가운데 시즌 최종 결과에 관심이 쏠리고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com