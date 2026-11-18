2027학년도 대학수학능력시험을 치르는 모든 수험생들에게 격려와 응원을 전한다.

수능이 끝나면 안과도 바빠지는 시기다. 학창 시절 내내 안경과 렌즈에 시달린 학생들이 대학 입학 전 시력교정 수술을 서두르기 때문이다. 하지만 시력교정은 평생 한 번 받는 수술이다. 시간이 넉넉할수록 서두르기보다 꼼꼼히 따져봐야 한다. 수험생이 시력교정 수술을 똑똑하게 받는 방법을 정리해 본다.

첫째, 정밀 검사가 출발점이다. 어떤 수술이 맞는지는 각막의 두께와 모양, 근시와 난시의 정도, 동공 상태에 따라 달라진다. 근시가 더 이상 진행되지 않는지도 확인해야 한다. 콘택트렌즈는 각막 모양을 일시적으로 바꾸므로 검사 전 일정 기간 착용을 중단하는 것이 좋다. 정확한 검사 결과가 있어야 내 눈에 맞는 수술을 고를 수 있다.

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둘째, 각막 손상이 적은 수술을 택해야 한다. 각막을 많이 깎거나 크게 절개할수록 신경 손상이 늘어 안구건조증과 빛 번짐이 생기기 쉽다. 각막이 안압을 견디는 힘도 약해진다. 스마일프로는 각막 표면을 크게 열지 않고 작은 절개창으로 각막 속 조직인 렌티큘을 꺼내 교정한다. 약 24㎜를 절개하는 라식과 비교하면 손상이 크게 줄어든다. 본원에서 라식 98안과 스마일 120안을 비교한 연구에서도, 원추각막 위험 지표인 각막 후면 높이가 스마일 수술 후에는 거의 변하지 않았다.

셋째, 같은 스마일프로라도 절개창의 크기를 확인해야 한다. 일반적인 스마일수술의 절개창은 2~4㎜다. 장비의 기본 설정과 기존 수술 기구로는 2㎜보다 작게 만들기 어렵기 때문이다. 본원은 레이저 조사 범위를 정밀하게 제어하는 특수 필터를 자체 개발해 특허를 획득했다. 좁은 절개창에서도 렌티큘을 안전하게 꺼낼 수 있는 전용 수술 기구 '레미(LEMI)'도 10여 년의 연구 끝에 완성했다. 이 두 기술로 절개창을 1㎜ 이하, 약 0.9㎜까지 줄인 것이 '1㎜ 극최소절개 스마일프로'다. 절개가 작을수록 각막 신경이 더 많이 보존돼 건조감이 적고 회복도 빠르다. 대학 생활을 앞둔 수험생에게 반가운 대목이다.

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넷째, 난시와 특수한 눈 상태까지 해결할 수 있는지도 살펴야 한다. 근시 환자의 상당수는 난시를 함께 가지고 있다. 필자의 안과 연구팀이 유럽백내장굴절수술학회(ESCRS)에서 발표한 연구에서 스마일프로는 잔여 난시 0.5디옵터 이하 비율이 66%로 스마일라식(54%)보다 높았다. 난시가 5디옵터를 넘으면 난시교정술로 난시를 먼저 줄인 뒤 스마일프로를 하는 단계적 방법이 안전하다. 만약 검사 결과 각막이 얇거나 난시, 근시가 매우 심하면 렌즈삽입술(ICL)이 대안이 된다.

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수능이 끝난 뒤의 시간은 생각보다 여유롭다. 친구 따라, 유행 따라 서두를 필요는 없다. 정밀한 검사, 각막을 아끼는 수술법, 다양한 상황에 대응할 수 있는 의료진의 실력을 꼼꼼히 확인해야 한다. 그것이 맑은 눈으로 새 출발을 준비하는 똑똑한 방법이다. 도움말=온누리스마일안과 김지선 원장