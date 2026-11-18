◇현정은 현대그룹 회장이 지난 17일 수능을 앞둔 임직원 자녀들에게 보낸 응원 선물. 사진제공=현대그룹

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21년째다. 현정은 현대그룹 회장이 올해도 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀에게 응원 선물을 전달했다. 임직원의 가족도 회사의 동반자라는 경영 철학을 반영한 소통 경영의 일환이라는 게 현대그룹의 설명이다.

18일 현대그룹에 따르면 현 회장이 올해 수능 응원 선물을 전달한 임직원 자녀는 110명이다. 응원 선물은 초콜릿과 꿀 스틱, 응원 카드 등으로 구성됐다. 응원 카드에는 그동안 쌓아온 노력이 좋은 결실로 이어지길 바란다는 격려의 메시지도 담았다.

현 회장의 임직원 자녀를 대상으로 한 수능 응원 선물 전달은 2005년부터 시작됐다. 당시 임직원 자녀들에게 목도리를 선물한 것을 시작으로, 올해까지 응원 선물을 받은 이들은 2100여 명에 달한다.

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현대그룹은 임직원 복지 영역을 가족으로 확대하며 감성 경영을 바탕으로 한 소통 경영의 범위를 넓혀왔다. 임직원이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만들기 위해서는 가족의 지지와 생활 여건도 중요하기 때문이다. 지난 7월에는 임직원 6500여 가구에 삼계탕 등 보양식 4만여 인분을 전달했다. 이 밖에도 사람 중심 경영의 일환으로 재즈 공연 개최, 여성 모성보호실 개선 등 다양한 방면에서 임직원 복지 혜택 강화를 추진해 왔다.

현대그룹 관계자는 "현 회장은 매년 신년사를 통해 기업의 경쟁력이 사람에게서 나온다는 점을 꾸준히 강조해 왔다"며 "수능 자녀 선물, 여름철 보양식 격려품 등은 현정은표 감성 경영을 보여주는 대표적인 사례"라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com