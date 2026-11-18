자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 여성이 19년 동안 연인 관계를 이어온 상대가 실제로는 같은 여성이란 사실에 충격을 받았다.

현지 포털 소후닷컴에 따르면 광둥성 포산에 사는 여성 류 모씨는 2006년 온라인에서 자오(가명)라는 남성을 알게 됐고, 연인 관계로 발전했다. 두 사람은 직접 만나지는 않았지만 오랜 기간 통화와 메시지를 주고받으면서 신뢰를 쌓았고, 급기야 결혼까지 약속했다.

그 기간 동안 자오는 피해자인 류씨에게 온갖 핑계를 대며 돈을 요구했다. 아버지의 병원비, 생활비 등을 내세우며 6년간 44만 위안(약 9000만원)이 넘는 금액을 빌린 후 갚지 않은 것으로 드러났다.

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돈을 갚기로 한 날짜가 점점 늦어지자 결국 류씨는 자오를 상대로 소송을 제기했다.

그런데 2025년 6월 경찰서에서 조정을 받던 중 자오가 남성이 아닌 여성이라는 사실을 알게 됐다.

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화가 난 류씨는 사기 혐의로 자오를 고소했다.

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법원은 자오에게 징역 7년 3개월과 벌금 7만 위안을 선고했다. 피해금 44만 2000위안에 대해서도 배상하도록 명령했다.

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수사기관은 온라인에서 만난 상대가 반복적으로 돈을 요구할 경우 각별한 주의가 필요하다고 당부했다. 특히 상대의 신원을 확인하기 어렵거나 실제 생활과 주변 관계를 공유하지 않으면서 급전이나 투자금, 가족의 치료비 등을 이유로 송금을 요구한다면 사실관계를 먼저 확인해야 한다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com