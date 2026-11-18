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[스포츠조선 장종호 기자] 가을·겨울철 인플루엔자(독감) 유행이 가파른 확산세를 보이면서 중증 합병증인 '폐렴'에 대한 각별한 주의가 요구된다.

질병관리청이 12일 공개한 감염병 표본감시 자료에 따르면, 11월 첫째 주(1~7일) 의원급 의료기관 외래환자 1000명당 독감 의심 환자는 28.9명으로 3주 전(17.7명)보다 약 63% 급증했다. 같은 기간 입원 환자 역시 병원급 639명, 상급종합병원급 77명으로 뚜렷한 증가세를 보였다.

독감 유행이 확산하는 시기에는 독감 자체만큼이나 합병증 관리가 중요하다. 독감을 앓다 열과 몸살이 가라앉으면 고비를 넘겼다고 생각하기 쉽지만, 내렸던 열이 다시 오르거나 기침이 계속되고 숨이 찬다면 폐렴이 생겼는지 살펴야 한다. 독감 바이러스가 폐에 염증을 일으키거나 기도를 손상시켜 합병증으로 폐렴이 발생할 수 있기 때문이다.

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인천힘찬종합병원 호흡기내과 장준용 과장은 "독감은 대개 2~3일 정도 발열과 전신 증상이 동반되다가 1주 정도 지나면 대부분의 증상이 호전된다"며 "독감 이후 지속되는 기침이나 호흡기 증상들은 단순 기관지 과민 반응일 수도 있지만, 폐렴으로 진행되는 염증 신호일 수 있으므로 증상을 면밀히 살피는 것이 중요하다"고 말했다.

◇독감으로 기도의 방어 기능 약해져 세균 감염에 취약

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독감으로 인한 폐렴은 독감을 앓는 도중에도, 열과 몸살이 한풀 꺾인 뒤에도 생길 수 있다. 독감 바이러스가 폐를 직접 감염시키면 바이러스성 폐렴이 생기고, 독감 초기부터 세균 감염이 함께 나타나기도 한다. 증상이 가라앉는 듯하다가 뒤늦게 세균 감염이 겹치면 이차 세균성 폐렴으로 이어질 수 있다.

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열이 내린 뒤에도 세균 감염이 겹칠 수 있는 건 독감으로 기도의 방어 기능이 약해지기 때문이다. 평소에는 기도의 점액이 세균을 붙잡고, 점막 표면의 미세한 털인 섬모가 점액을 목 쪽으로 밀어 올려 내보낸다. 독감 바이러스가 점막을 손상시키면 이 기능이 떨어진다. 폐에 들어온 세균을 제거하는 면역세포의 기능도 약해질 수 있어 폐렴구균이나 황색포도알균 등이 폐에서 증식하기 쉬워진다.

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독감은 합병증으로 중이염이나 부비동염을 일으키고, 천식 등 기저질환을 악화시키기도 한다. 그중에서 폐렴이 주요 중증 합병증으로 꼽히는 이유는 산소가 혈액으로 들어가는 통로인 폐포에 염증이 생기기 때문이다. 폐포에 분비물이 차면 혈액으로 산소가 충분히 전달되지 않고, 심하면 호흡부전으로 이어질 수 있어 더욱 위험하다.

특히 주의해야 하는 대상은 65세 이상 고령층과 5세 미만 어린이, 임신부, 면역저하자, 천식·만성폐쇄성폐질환·심장질환·당뇨병이 있는 사람이다. 고위험군은 독감이 의심되는 단계부터 일찍 진료받는 것이 좋다. 항바이러스제는 증상 시작 48시간 안에 투여할 때 효과가 가장 크다. 고위험군이거나 증상이 진행 중이면 48시간이 지난 뒤에도 의료진이 투약을 고려할 수 있다.

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◇가만히 있어도 숨 가쁘거나 의식 흐려지면 즉시 응급진료 받아야

독감은 대개 열과 오한, 몸살이 갑자기 시작되고 기침이 동반된다. 열과 몸살이 가라앉은 뒤에도 기침은 2주 넘게 남을 수 있다. 폐렴에도 열과 기침이 나타나므로 두 질환을 집에서 증상만으로 구별하기는 어렵다. 기침이 차츰 잦아들고 숨쉬기가 편해지는지, 호전되던 증상이 다시 악화되거나 새로운 증상이 생기는지 살피는 것이 중요하다.

만약 내렸던 열이 다시 오르거나 잦아들던 기침이 뚜렷하게 심해지면 폐렴 여부를 확인하기 위해 진료를 받아야 한다. 평소처럼 걸을 때 새로 숨이 차거나, 깊게 숨을 들이쉴 때 가슴이 아픈 경우도 마찬가지다. 가만히 있어도 숨이 가쁘거나 가슴 통증이 계속되는 경우, 입술이 파래지거나 갑자기 의식이 흐려지는 경우, 아이가 숨을 들이쉴 때 갈비뼈 사이가 움푹 들어가는 경우엔 즉시 응급진료가 필요하다.

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진료를 받을 때는 독감 증상이 시작된 날, 열이 내렸다 다시 오른 시점, 숨이 차기 시작한 때, 독감 검사 결과와 복용한 약을 의료진에게 알려주면 도움이 된다. 폐렴이 의심되면 흉부 X선(엑스레이) 등으로 폐에 염증 소견이 있는지 살피고, 산소포화도로 혈액에 산소가 충분히 공급되는지 평가한다.

독감과 그 합병증을 줄이려면 매년 인플루엔자 예방접종을 받는 것이 좋다. 생후 6개월~14세 어린이, 임신부, 65세 이상은 국가 무료 접종 대상이다. 2026년 기준 65세 이상(1961년 12월 31일 이전 출생자)은 침습성 폐렴구균 감염증 예방을 위한 폐렴구균 23가 다당 백신도 1회 무료로 접종받을 수 있다. 평소 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻고, 기침할 때는 옷소매로 입과 코를 가린다. 호흡기 증상이 있을 땐 마스크를 쓰고, 실내는 하루 3회 이상, 한 번에 10분 이상 환기한다.

인천힘찬종합병원 호흡기내과 장준용 과장은 "고령층은 폐렴이 생겨도 열이 뚜렷하지 않을 수 있어 가족의 세심한 관찰이 중요하다"며 "독감을 앓은 뒤 식사량이 갑자기 줄고, 화장실에 가는 일도 버거워하거나 평소와 달리 대화가 잘 이어지지 않는다면 체온이 높지 않아도 빠르게 병원을 찾아야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com