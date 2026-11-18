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[스포츠조선 장종호 기자] 1년에 단 하루, 전국이 숨죽이는 대학수학능력시험(수능)이 오는 19일 치러진다. 수험생에게는 극도의 심리적 긴장이 두통과 소화불량을 부르고, 발소리마저 죽인 채 온종일 서 있어야 하는 감독관에게는 극심한 신체 피로가 쌓이는 날이다. 각자 짊어진 무게는 다르지만, 작은 관리 습관 하나가 당일 컨디션을 좌우한다는 점은 같다. 자생한방병원 이진호 병원장의 도움말로 수능 당일 수험생과 감독관이 각자의 자리에서 건강을 지키는 법을 짚어봤다.

긴장·두통·소화불량 완화에 도움이 되는 3가지 지압법. AI 생성 이미지

◇"컨디션 관리도 실력"…긴장성 두통·더부룩한 속 달래려면?

수능은 학창 시절의 노력이 결실을 보는 중요한 날인 만큼 당일 컨디션이 결과를 좌우한다. 하지만 시험지를 받아 들기도 전에 몸이 먼저 반응할 때가 있다. 가슴이 두근거리고 손에 땀이 나는가 하면, 멀쩡하던 머리가 지끈거리거나 갑자기 배가 아프기도 한다.

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대표적인 증상 중 하나가 긴장성 두통이다. 시험에 대한 불안과 스트레스가 높아지면 목과 어깨, 두피 주변 근육이 긴장하고 통증에 민감해지면서 머리를 조이는 듯한 통증이 나타날 수 있다. 주로 머리 양쪽이 묵직하게 아프거나 뒷목이 뻣뻣해지는 것이 특징이다. 특히 시험 전날 잠을 설쳤다면 수면 부족과 피로까지 겹쳐 두통이 더욱 심해질 수 있다.

긴장감이 극에 달하면 위장도 탈이 나기 쉽다. 뇌와 장은 자율신경계와 호르몬 등을 통해 긴밀하게 연결돼 있다. 시험에 대한 스트레스가 심해지면 이러한 상호작용에 변화가 생겨 위장의 운동 기능이 달라지거나 장이 예민해질 수 있다. 이 때문에 평소 소화에 문제가 없던 수험생도 시험 직전 갑자기 속이 더부룩하거나 복통, 설사 등의 증상을 겪을 수 있다. 한의학에서는 지나친 긴장이 기(氣)의 흐름을 막고 비위(脾胃)의 기능에 영향을 미쳐 소화불량을 일으킬 수 있다고 본다.

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이럴 때는 시험장에서 간단히 따라 할 수 있는 지압법이 도움이 된다. 먼저 심한 긴장과 불안감에는 손목 주름의 새끼손가락 쪽 끝에 있는 '신문혈(神門穴)'을 지압하는 것이 좋다. 반대쪽 엄지로 3~5초간 지그시 눌렀다 떼기를 5~10회 반복하면 된다. 이때 숨을 천천히 내쉬면서 누르면 효과를 높일 수 있다.

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두통이 나타날 때는 정수리 중앙에 위치한 '백회혈(百會穴)'을 지압하는 방법도 있다. 백회혈은 양쪽 귀 끝을 이은 선과 코에서 머리 위로 올라가는 중심선이 만나는 지점이다. 검지와 중지 끝을 모아 가볍게 누르거나 작은 원을 그리듯 30초가량 문질러 주면 머리가 맑아지는 데 도움이 된다.

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아울러 속이 더부룩하거나 소화가 잘되지 않는다면 '합곡혈(合谷穴)'을 지압해 볼 수 있다. 합곡혈은 엄지와 검지 사이 손등에서 두 손가락의 뼈가 만나는 지점보다 약간 앞쪽에 위치한다. 지압법은 반대쪽 손 엄지로 손등 쪽 합곡혈을, 검지로 손바닥 쪽을 맞잡듯 받친 뒤 약간 뻐근할 정도로 5초간 누르고 해당 동작을 여러 차례 반복하면 된다.

쉬는 시간을 이용한 스트레칭도 긴장으로 굳은 목과 어깨를 풀어 주는 좋은 방법이다. 의자에 앉아 쉽게 따라 할 수 있는 동작으로는 '사각근 이완 스트레칭'이 있다. 사각근은 목 양옆에 자리한 근육으로, 목뼈(경추)에서 시작해 쇄골 아래 첫째·둘째 갈비뼈까지 이어져 있다. 긴장하거나 오랜 시간 고개를 숙인 채 공부하면 이 근육이 쉽게 뭉칠 수 있다. 사각근 이완 스트레칭은 긴장으로 뭉친 목 주변 근육을 이완해 목·어깨의 뻣뻣함을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

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스트레칭 방법은 양손을 포개 오른쪽 쇄골에 올려 고정한다. 천천히 숨을 내쉬며 고개를 왼쪽으로 돌린 뒤, 쇄골과 턱 끝이 멀어지도록 고개를 젖힌다. 이후 쇄골을 고정한 채로 근육의 이완을 느끼며 15초간 자세를 유지한다. 동작을 3회씩 반복한 후 반대쪽도 동일하게 실시한다.

평소 시험 때마다 긴장감이 지나치게 큰 편이라면 우황청심원을 활용해 볼 수 있다. 우황청심원은 열을 내리고 마음을 진정시켜 가슴 두근거림을 완화한다. 모의고사 등에서 미리 복용해 몸에 맞는 것을 확인했다면 시험 1시간 전쯤 복용하는 것이 좋다. 다만 체질에 따라 맞지 않거나 복용 후 졸음이 올 수 있는 만큼, 한 번도 복용해 본 적이 없다면 수능 당일 처음 시도하기보다는 평소 컨디션대로 시험에 임하는 편이 안전하다.

◇"미역국은 피하고 찹쌀은 꼭?"…수능 날 음식 속설, 따져보니

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긴장으로 예민해진 위장을 생각하면 시험 당일 무엇을 먹느냐도 컨디션을 좌우하는 중요 변수다. 그런데 수능이 다가오면 수험생의 식탁에는 어김없이 음식에 얽힌 징크스가 등장한다. 미역국은 시험에서 미끄러진다는 이유로 피하고, 엿이나 찹쌀떡은 시험에 붙으라는 의미로 선물되곤 한다. 오랫동안 굳어진 속설이지만 영양학적으로는 다르게 살펴볼 필요가 있다.

먼저 미역은 마그네슘, 요오드, 철분, 식이섬유 등 다양한 영양 성분을 함유한 식재료다. 마그네슘은 신경의 흥분을 가라앉히고 근육 긴장 완화를 돕는 영양소다. 요오드와 철분은 몸의 에너지 대사를 돕고 피로를 덜어 주며, 미끈한 성분인 수용성 식이섬유 알긴산은 혈당이 급격히 오르는 것을 막아 일정한 컨디션 유지를 돕는다.

반면 합격을 기원하며 먹는 엿과 찹쌀떡은 많이 먹으면 오히려 컨디션을 저해할 수 있다. 엿은 당분이 많아 한꺼번에 먹으면 혈당이 급격히 오르내려 시험 도중 졸음을 유발할 수 있다. 아울러 찹쌀은 찰기가 강해 과식하면 오히려 소화에 부담을 줄 수 있다.

이에 수능일 도시락은 평소 익숙하게 먹던 음식으로 구성하는 것이 좋다. 밥은 따뜻한 쌀밥을 기본으로 하고, 달걀말이·소불고기·생선구이·두부조림 등 담백한 단백질 반찬과 익힌 채소를 곁들이면 든든하면서도 속이 편한 한 끼가 된다. 보온병에 뭇국이나 맑은 된장국을 담아 가는 것도 좋다. 지나치게 기름지거나 자극적인 음식은 소화에 부담을 줄 수 있어 피해야 한다.

다리 피로 완화에 도움이 되는 발뒤꿈치 들어 올리기 동작. AI 생성 이미지

◇"숨소리마저 조심"…종일 서 있는 수능 감독관, 허리·다리 부담 덜려면

수능 날 몸이 고된 것은 수험생만이 아니다. 시험장을 지키는 감독관들 역시 긴 하루를 버텨야 한다. 수능 감독관은 교사들 사이에서 대표적인 기피 업무로 꼽힌다. 시험 시작부터 종료까지 부정행위를 감시하고 수험생을 관리해야 하는 데다, 작은 소음이나 움직임에도 민원이 제기될 수 있어서다.

문제는 같은 자세로 오래 서 있는 것만으로도 허리에 적지 않은 부담이 쌓일 수 있다는 점이다. 허리 주변의 척추기립근은 척추를 붙잡아 몸을 곧게 세우는 역할을 한다. 그러나 움직임 없이 한 자세를 유지하면 이 근육에 피로가 쌓이고, 지친 근육이 척추를 제대로 받쳐 주지 못해 그 부담은 척추 관절과 디스크에 고스란히 전달된다. 특히 허리디스크나 척추관협착증을 앓고 있는 감독관이라면 이런 부담이 쌓여 증상이 악화할 수 있어 더욱 주의가 필요하다.

다리도 예외는 아니다. 종아리 근육은 수축과 이완을 반복하며 정맥혈을 심장 쪽으로 밀어 올리는 역할을 하는데, 오래 서 있으면 이러한 작용이 줄어들면서 혈액이 다리 쪽에 정체된다. 이로 인해 다리가 붓거나 무거워지는 증상이 나타날 수 있으며, 장기적으로는 하지정맥류 발생 위험이 커지기도 한다.

따라서 감독 업무 중에는 수험생의 집중을 방해하지 않는 범위에서 틈틈이 자세를 바꿔 주는 것이 좋다. 양발에 번갈아 체중을 싣거나 발뒤꿈치를 천천히 들어 올리는 동작은 허리와 종아리 근육의 부담을 줄이는 데 도움이 된다. 쉬는 시간에는 가볍게 걷거나 다리 근육을 풀어 주고, 평소 다리가 자주 붓는다면 적절한 압박스타킹을 착용해 혈액순환을 돕는 것도 방법이다.

다만 감독 업무 이후에도 허리 통증이 지속된다면 정확한 진단과 적절한 치료를 받는 것이 좋다. 허리 통증의 원인과 증상에 따라 치료법은 다양하지만, 한의학에서는 침·약침, 추나요법 등을 병행한 한의통합치료로 관련 질환을 호전시킨다.

허리 통증에 대한 한의통합치료 효과는 여러 연구를 통해 과학적으로 입증되기도 했다. 그중 자생한방병원이 SCI(E)급 국제학술지 '임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)'에 게재한 논문에 따르면, 중증 허리디스크 환자에게 한의통합치료가 일반 약물치료보다 더 큰 통증 개선 효과를 보인 것으로 나타났다. 구체적으로 한의통합치료군의 통증숫자평가척도(NRS; 0~10)는 치료 전 6.25에서 치료 후 2.45로 감소한 반면, 일반 약물치료군은 6.65에서 4.33으로 낮아지는 데 그쳤다.

자생한방병원 이진호 병원장은 "수능은 수험생에게는 심리적 긴장이, 감독관에게는 신체적 피로가 집중되는 날"이라며 "수험생은 충분한 수면과 평소 생활 리듬을 유지하며 컨디션 관리에 신경 쓰고, 감독관 역시 시험 이후 허리나 다리 통증이 지속된다면 가볍게 넘기지 말고 적절한 치료를 받는 것이 바람직하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com