무신사 스탠다드 제주 도남점 외관 사진. 사진제공=무신사

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무신사 스탠다드가 제주도에 첫 오프라인 매장을 열고 전국 주요 상권으로 사업 영역을 확대한다. 제주 지역 브랜드와 협업한 한정 상품을 선보이고 지역 상점과의 제휴를 통해 관광객과 도민을 동시에 공략한다는 계획이다.

무신사는 오는 26일 제주시 도남동에 '무신사 스탠다드 제주 도남점'을 개점한다고 18일 밝혔다. 국내 45번째 매장으로, 제주 지역에서는 처음 문을 여는 점포다.

신규 매장에서는 제주삼다수와 빵고미, 슬로코스터 등 지역 관련 브랜드와 협업한 제주 한정 티셔츠 12종을 판매한다. 감귤과 한라봉, 돌하르방 등 제주를 상징하는 요소를 디자인에 반영했다.

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제주삼다수와 함께 매장 개점일부터 29일까지 '나만의 삼다수 만들기' 팝업도 운영한다. 방문객이 현장 포토부스에서 촬영한 사진을 생수병 라벨에 넣어 자신만의 제품을 제작할 수 있는 프로그램이다.

지역 상권과 연계한 고객 혜택도 마련했다. 제주 지역 카페와 편집숍, 소품숍 등 18개 매장과 제휴를 맺고 해당 매장 이용 고객에게 무신사 스탠다드 제주 도남점에서 사용할 수 있는 10% 할인권을 제공한다. 도남점 구매 고객에게는 제휴 매장 18곳의 혜택을 담은 쿠폰북을 증정한다.

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개점을 기념해 제주 우뭇가사리 푸딩 브랜드 '우무'와 공동 개발한 '무탠맛 푸딩'도 선착순으로 제공한다. 자체 정기 간행물인 '무신사 스탠다드 페이퍼' 6호는 제주편으로 발행해 지역 문화와 생활방식을 소개할 예정이다.

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무신사 스탠다드 제주 도남점 오픈 기념 CSR 활동 중인 참가자들의 모습. 사진제공=무신사

지역 환경 보호 활동도 진행했다. 무신사 스탠다드는 지난 8일 제주 해양 환경 보호단체 '세이브제주바다'와 함께 제주항 인근 해안에서 쓰레기를 수거하는 '바다쓰줍' 활동을 펼쳤다. 참가자들에게는 바람막이와 기모 팬츠, 플리스 넥워머 등으로 구성된 의류 세트를 제공했다.

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무신사 스탠다드 관계자는 "제주는 도민의 일상적인 소비와 국내외 관광객의 유입이 공존하는 시장인 만큼 폭넓은 고객층을 확보할 수 있다는 점에서 중요도가 높은 지역"이라며 "앞으로도 전국 주요 상권에 진출하는 과정에서 지역별 소비 특성과 로컬 인프라를 활용한 콘텐츠 경쟁력을 강화해 오프라인 비즈니스의 지속적인 성장 기반을 마련할 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com