[스포츠조선 장종호 기자] 위암의 주요 원인으로 꼽히는 헬리코박터균을 제거할 때, 사전 항생제 내성검사를 거쳐 맞춤형 약물을 쓰면 제균 성공률이 90%를 훌쩍 넘긴다는 연구 결과가 나왔다.

검사 없이 관행대로 항생제를 처방하던 기존 방식보다 성공률이 20%포인트(p) 이상 높은 수치로, 제균 치료 전 내성검사의 중요성이 다시 한번 입증됐다. 헬리코박터균은 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 지정한 1군 발암물질로, 위염·위궤양·위암의 원인이 된다.

왕호영 순천향대서울병원 소화기내과 교수와 안지용 서울아산병원 소화기내과 교수 공동 연구팀은 2020년 1월부터 2024년 12월까지 서울아산병원과 울산대학교병원에서 헬리코박터균 제균 치료를 받은 환자 가운데 807명을 분석했다. 환자 807명은 위산억제제와 항생제 2종(아목시실린, 클래리스로마이신)을 함께 쓰는 1차 표준 치료(3제 요법)를 받았다.

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연구 결과 내성검사를 바탕으로 한 맞춤 치료의 제균 성공률은 92.9%로, 검사 없이 치료하는 기존 방식 치료군(69.3%)보다 23.6%p 높았다. 처방받은 약을 80% 이상 복용한 환자만 보면 맞춤 치료 93.7%, 기존 방식 69.7%였다. 나이, 성별, 흡연, 음주, 고혈압, 당뇨 등 조건이 비슷한 환자끼리 다시 짝지어 비교해도 결과는 같았다.

연구팀은 다른 항생제인 아목시실린 내성 여부도 함께 살펴봤다. 클래리스로마이신이 듣는 환자 가운데 아목시실린에 내성이 없는 균의 제균율은 94.0%, 내성이 있는 균은 86.8%로 차이가 있었다.

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왕호영 교수는 "헬리코박터균 치료에서는 치료 기간뿐 아니라 항생제 내성을 고려해 적절한 치료제를 선택하는 것이 중요하다"며 "이번 연구에서 내성검사에 기반한 맞춤 치료가 기존 경험적 치료보다 높은 제균 성공률을 보였으며, 항생제 감수성을 고려한 치료 전략이 제균 치료의 효과를 높이는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.

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한편, 왕호영 교수팀의 논문 '항생제 내성검사 기반 맞춤 3제 요법, 치료 기간과 관계없이 높은 헬리코박터 파일로리 제균율 달성(Susceptibility-Guided Triple Therapy Achieves High Helicobacter pylori Eradication Regardless of Duration)'은 지난 9월 국제학술지 '소화기학 및 간장학 저널(Journal of Gastroenterology and Hepatology)'에 발표됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com