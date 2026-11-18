[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 혈관이식외과 박순철 교수가 대한혈관외과학회 이사장과 대한신췌장이식외과연구회 회장에 공식 취임했다. 임기는 2026년 11월부터 2028년 10월까지다.

대한혈관외과학회는 1984년 설립된 학술단체로, 혈관질환에 대한 연구와 교육, 학술 교류를 통해 국내 혈관외과학의 발전과 국민 건강 증진에 기여해 왔다. 올해로 창립 42주년을 맞은 학회는 혈관외과 분야의 학술 발전과 진료 수준 향상을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

대한신췌장이식외과연구회는 대한외과학회 산하 연구회로, 외과 전공의 수련 기간이 4년제에서 3년제로 개편됨에 따라 신장 및 췌장이식 분야의 전문 인력 양성과 체계적인 교육을 위해 설립됐다. 신장·췌장이식 분야의 외과 전공의 및 전문의 교육과 학술 연구 활성화를 목표로 활동하고 있다.

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박순철 교수는 대한혈관외과학회 이사장으로서 임기 동안 학회의 위상과 대외 경쟁력을 높이고, 학회가 한 단계 더 도약할 수 있는 기반을 마련하는 데 주력할 계획이다. 대한의학회와 보건복지부, 건강보험심사평가원 등 유관기관과의 소통 및 협력을 강화해 혈관외과의 정책적·사회적 위상을 높이는 한편, 학회 재도약의 원년으로 삼아 위원회별 사업과 연례행사를 체계적으로 정비하고 창립 50주년을 준비하는 중장기 발전 전략을 수립할 방침이다. 또한 회원 참여와 조직력을 강화하고 유관 학회와의 학술 교류를 확대해 혈관질환 환자를 위한 통합 진료 체계인 'Total Care for Vascular Patients'를 구현하고자 한다.

박 교수는 임기 동안 미래 혈관외과를 이끌어갈 젊은 의료진의 역량 강화와 학술 경쟁력 제고에도 힘쓸 예정으로 "전임의와 젊은 교수진의 해외 유수 의료기관 연수 및 국제 교류를 지원하고, 수도권 대형병원과 비수도권 병원 간 단기·장기 전임의 교환 수련 프로그램을 추진해 기관 간 교육 격차를 줄이겠다"고 말했다.

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아울러 학회 공식 학술지의 SCI 등재를 추진하고, 대동맥 분야의 전문성을 강화하기 위해 혈관중재술과 수술, 하이브리드 치료 등 최신 술기 교육과 카데바 워크숍 등 실습 중심의 교육 프로그램도 활성화 할 계획이다. 박 교수는 "궁극적으로 학회가 연구와 교육, 진료, 정책을 아우르는 혈관외과 분야의 중심 기관으로 자리매김하고, 국내 혈관외과의 지속적인 발전과 환자 진료의 질 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.

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한편, 박순철 교수는 1997년 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 취득했으며, 2010년 미국 피츠버그대학교에서 연수했다. 현재 서울성모병원 외과장, 장기이식센터장, 심뇌혈관병원 혈관센터장을 맡고 있다. 주요 전문 진료 분야는 대동맥 및 사지동맥질환의 수술·중재적 치료, 심부정맥혈전증과 정맥류 등 정맥질환, 혈액투석 동정맥루 조성 및 관리, 신장·췌장이식 등이다. 대외적으로는 대한정맥학회 이사장을 역임했으며, 대한외과학회, 대한혈관외과학회, 대한이식학회, 대한외과초음파학회, 대한신췌장이식외과연구회, 대한당뇨발학회 등에서 주요 보직과 학술 활동을 통해 관련 분야의 발전에 기여하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com