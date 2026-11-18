사진출처=틱톡

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[스포츠조선 장종호 기자] 파키스탄에서 소셜미디어 영상을 촬영하던 중 호랑이가 우리 밖으로 풀려나 19세 남성을 숨지게 하는 사건이 발생했다.

경찰은 호랑이를 풀어 촬영을 진행한 틱톡커와 사육 주인을 체포하고, 안전관리 소홀과 사건 은폐 의혹 등을 수사하고 있다.

더 선 등 외신들에 따르면 지난 11일(현지시각) 파키스탄 라호르 인근 카흐나 지역의 한 야생동물 사육 농장에서 호랑이에게 물리는 사고가 발생했다. 당시 틱톡 영상 촬영을 위해 방문한 콘텐츠 제작자가 호랑이를 우리 밖으로 꺼내도록 요청한 것으로 전해졌다.

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촬영이 진행되던 중 호랑이가 갑자기 농장에서 일하던 A에게 달려들었다. A는 심각한 부상을 입고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

경찰은 사건 직후 농장 주인과 틱톡커를 체포했다. 현지 보도에 따르면 처음엔 피해자의 부상이 개에게 물려 발생한 것으로 신고됐지만, 경찰 수사 과정에서 호랑이의 공격에 의한 상처라는 사실을 확인했다.

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공격한 호랑이는 야생동물 담당 당국에 인계됐다. 수사 당국은 농장에서 해당 동물을 사육할 수 있는 정식 허가를 보유하고 있었는지, 촬영 당시 안전 조치는 제대로 마련돼 있었는지 등을 조사하고 있다. 농장 측과 촬영 관계자에게 과실이 있었는지도 수사 대상이다.

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경찰 관계자는 "틱톡 영상 제작이 사람의 생명보다 중요할 수 없다"면서 "취미나 오락을 이유로 다른 사람의 생명을 위험에 빠뜨려서는 안 되며, 사건의 진상을 숨기려 한 정황과 안전관리 소홀 여부를 포함해 모든 경위를 철저히 조사하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com