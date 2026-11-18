사진출처=펑파이신문

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 호텔 지하주차장에서 경비원 2명이 고객 차량의 바퀴 밑에 몰래 못을 놓는 장면이 차량 블랙박스에 포착돼 충격을 주고 있다.

장거리 운전을 앞둔 차량 주인은 자칫 고속도로에서 대형 사고를 당할 수도 있었다며 분통을 터뜨렸다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 한 여성 운전자는 간쑤성 란저우시 치리허구의 한 호텔 지하주차장에서 겪은 일을 SNS에 공개했다.

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해당 주차장은 호텔과 인근 아파트 단지가 공동으로 사용하는 곳이었다.

여성이 호텔에 도착한 시간은 자정이 지난 늦은 밤이었다. 빈 주차 공간을 찾지 못하자 다른 차량의 통행을 방해하지 않는 통로 가장자리에 차를 세웠다.

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다음 날 운전을 앞두고 블랙박스를 확인하던 여성은 지난밤 경비원 2명이 자신의 차량으로 다가오는 영상을 발견했다.

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영상에는 한 경비원이 차량 바퀴 밑에 못 하나를 놓고 쪼그려 앉아 위치를 조정하는 장면이 담겼다. 다른 경비원도 현장에 함께 있었는데, 두 사람은 '작업'을 마친 뒤 자리를 떠났다.

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여성은 "고속도로를 자주 이용한다"며 "못이 박힌 사실을 제때 발견하지 못했다면 어떤 일이 벌어졌을지 상상조차 할 수 없다"고 분통을 터뜨렸다. 실제 고속 주행 중 타이어에 못이 박히면 공기압이 떨어지거나 타이어가 손상돼 차량 제어가 어려워질 수 있고 경우에 따라 대형 사고로 이어질 위험도 있다.

호텔 측은 주차장 경비 인력은 인근 아파트 관리사무소가 관리한다고 설명했다.

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아파트 관리사무소 측은 경비원이 차량 바퀴 밑에 못을 놓았다는 설명을 듣고는 초기엔 "어떻게 그런 일을 할 수 있느냐"며 의아하다는 반응을 보였다. 이어 "해당 경비원들은 외부 경비업체 소속 직원"이라고 설명했다.

이후 자체 조사를 벌인 관리사무소 측은 "두 사람이 회사의 지시가 아닌 개인적인 일탈 행동"이었다고 주장했다.

두 경비원은 해고된 것으로 전해졌으며 경찰이 조사에 나섰는지는 알려지지 않았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com