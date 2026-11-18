사진출처=케임브리지 사전

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI)이 인간의 영역을 빠르게 대체하고 있는 가운데 영국 캠브리지 사전이 2026년을 대표하는 올해의 단어로 '인간(Human)'을 선정했다고 CNN이 전했다. 기계가 인간의 말과 행동, 심지어 외모까지 모방하는 시대에 오히려 '인간다움'의 의미를 되묻는 사회적 분위기를 반영한 결과로 보인다.

18일(현지시각) 캠브리지 사전에 따르면 올해의 단어로 선정된 '휴먼(Human)'은 신이나 동물, 기계와 구별되는 인간의 특성이나 결점, 감정을 지닌 상태를 뜻한다.

사전 측은 올해가 AI의 발전으로 인간과 기계의 경계가 흐려지는 상황에서 인간이란 무엇인지에 대한 세계적인 논쟁으로 특징지어진 한 해였다고 설명했다.

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실제로 최근에는 사람이 직접 만들었다는 의미의 '휴먼 메이드(Human-made)'와 같은 합성어 사용이 늘고 있다. AI가 만들어낸 결과물과 인간이 직접 창작한 결과물을 구별하려는 움직임이 언어에도 반영되고 있다는 것이다.

AI가 인간의 모습을 정교하게 재현하는 딥페이크 기술도 올해의 단어 선정 배경으로 꼽혔다. 유명인의 얼굴과 목소리를 무단으로 복제하는 사례가 늘면서 실제 인간과 AI가 만들어낸 가짜 콘텐츠를 구별하는 문제가 중요한 사회적 쟁점으로 떠올랐다.

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AI 분야의 선구자이자 노벨상 수상자인 제프리 힌턴은 "우리는 외계 생명체와 같은 존재를 만들어내고 있다. 나는 이기적이라는 비판을 감수하더라도 인간을 선택하겠다"고 말하기도 했다.

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아울러 캠브리지 사전은 올해의 단어 발표와 함께 새롭게 수록한 단어들도 공개했다.

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대표적으로 '에어 제일(Air jail)'은 공격적이거나 원치 않는 행동을 하는 동물을 일정 시간 땅에서 들어 올려 훈련하는 방법을 뜻한다. '아우라 파밍(Aura farming)'은 다른 사람들이 매력적이고 흥미롭다고 생각하는 인상을 주기 위해 행동하는 것을 의미한다.

'룩스맥싱(Looksmaxxing)'도 새롭게 주목받는 표현이다. 주로 젊은 남성들이 소셜미디어를 중심으로 자신의 외모를 최대한 매력적으로 가꾸려는 활동을 가리킨다. 외모 개선을 위한 운동과 피부 관리부터 극단적인 외모 변화 시도까지 다양한 형태로 사용된다.

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올해의 단어 후보에는 인간의 통제 없이 복잡한 작업을 수행하는 AI 시스템을 뜻하는 '에이전트(Agent)'와 디지털 기술이나 인터넷에 의존하지 않는 경험과 사물을 의미하는 '아날로그(Analogue)' 등도 올랐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com