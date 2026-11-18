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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아 시베리아 남서부에서 군 수송기가 추락해 탑승자 19명이 모두 숨졌다.

러시아 국방부는 기체 결함을 사고의 예비 원인으로 지목했으며, 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

CNN 등 외신들에 따르면 러시아 국방부는 17일(현지시각) 시베리아 지역 케메로보주 야구노보 마을 인근에서 군용 수송기 An-12가 추락했다고 밝혔다.

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국방부에 따르면 사고 항공기는 정기 비행 중 인적이 드문 지역에 떨어졌다. 기내에는 승무원을 포함해 모두 19명이 타고 있었으며, 생존자는 없는 것으로 확인됐다.

러시아 국영 통신사 리아노보스티는 국방부 발표를 인용해 기술적 결함으로 인한 사고로 추정된다고 보도했다. 당국은 사고 원인과 구체적인 경위를 확인하고 있다.

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이보다 앞서 일리야 세레듀크 케메로보주 주지사는 텔레그램을 통해 야구노보 마을 인근에서 항공 사고가 발생했다고 알렸다. 그는 사고 현장으로 이동해 상황을 확인했으며, 이후 현장에 출동한 구조대가 화재를 진압했다고 전했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com