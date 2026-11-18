2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 경기도의 한 시험장에서 관계자들이 수능 유의 사항을 부착하고 있다. 연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 세무사 국가자격시험 수석 합격자가 생성형 AI를 악용해 부정 합격한 사실이 드러난 가운데, 국민 10명 중 8명 가까이가 이번 사건으로 시험 고득점자의 성적을 더 이상 신뢰하지 않게 됐다는 조사 결과가 나왔다. 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 국가시험의 공정성과 관리·감독 체계를 전면 재정비해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

리서치 및 데이터 인텔리전스 기업 (주)피앰아이(PMI, 대표 조민희)가 전국 만 20~59세 남녀 1000명을 대상으로 실시한 'AI 시대 시험 공정성 인식 조사' 결과, 응답자의 79.5%가 이번 사건 이후 시험에서 높은 점수를 받은 사람의 성적에 대한 신뢰가 낮아졌다고 답했다.

◇고득점자 성적 신뢰 '낮아졌다' 79.5%

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이번 세무사 국가자격시험 수석 합격자의 생성형 AI 활용 부정행위 사건을 알고 있다는 응답은 89.1%에 달했다. '구체적인 내용까지 알고 있다'가 52.4%, '발생했다는 정도만 알고 있다'가 36.7%였다.

사건 이후 고득점자 성적에 대한 신뢰가 '크게 낮아졌다'는 응답은 40.1%, '다소 낮아졌다'는 39.4%였다. '이전과 다르지 않다'는 응답은 8.4%에 그쳤다. 연령별로는 40대의 46.0%가 '크게 낮아졌다'고 답해 가장 높았다.

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국가자격시험을 통해 취득한 자격증이 해당 분야의 전문지식과 능력을 충분히 증명한다고 답한 응답자는 37.5%였다. '그렇지 않다'는 26.3%, '보통이다'는 36.2%였다.

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세무·법률 문제로 전문가를 직접 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 기준으로는 '해당 분야의 경력 및 실무 경험'(41.2%), '실제 사건·업무 처리 성과'(29.5%)를 꼽았다. 이어 '보유 자격의 종류 및 전문 분야'(10.4%), '기존 이용자의 후기 및 평판'(8.9%), '소속 기관의 인지도 및 신뢰도'(6.2%), '지인이나 주변인의 추천'(3.8%) 순이었다.

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◇시험장 감독 강화 찬성 77%…우선 대책 1순위는 '탐지 장비 도입'

시험장에서 소지품 정밀 검사, 전파 탐지, CCTV 감시 등 관리·감독을 강화하는 것에 대해 '사생활 침해 우려가 있더라도 적극적으로 강화해야 한다'는 응답이 46.7%, '사생활 침해를 최소화하는 범위에서 제한적으로 강화해야 한다'는 응답이 30.3%로, 감독 강화에 찬성한 응답자는 총 77.0%에 달했다.

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'적극적으로 강화해야 한다'는 응답은 연령이 높을수록 많았다. 50대는 58.0%였으나, 20대는 36.4%에 그쳤다. 20대에서는 '제한적으로 강화해야 한다'(38.8%)는 응답이 가장 많았다.

AI 시험 부정행위를 막기 위해 가장 우선적으로 필요한 대책으로는 '전파탐지기 등 첨단 부정행위 탐지 장비 도입'(33.7%)이 꼽혔다. 이어 '처벌 및 응시 제한 강화'(15.9%), '부정행위가 어려운 시험·평가 방식으로 개선'(13.5%), '시험장 입실 시 전자기기 및 소지품 검사 강화'(13.2%), '의심 정황이 확인된 시험 결과에 대한 사후 검증 강화'(12.4%), '시험 감독 인력 및 관리 체계 강화'(11.3%) 순이었다.

◇AI 시대 평가 방식 개선 등 의견도

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AI가 보편화되는 시대에 시험·평가 제도가 나아갈 방향으로는 '기존 시험 방식을 유지하되 AI 부정행위 감독을 강화해야 한다'는 응답이 37.0%로 단일 항목 중 가장 많았다.

반면 평가 방식의 개선이나 AI 활용 역량 반영을 선택한 응답은 합계 57.0%였다. 구체적으로 'AI 활용은 제한하되 암기보다 사고력·문제해결력 중심으로 평가를 바꿔야 한다'가 27.6%, '일부 시험에서는 AI 활용을 허용하고 활용 능력도 평가해야 한다'가 17.3%, 'AI 활용 능력 자체를 주요 평가 요소로 삼는 새로운 평가 제도를 도입해야 한다'가 12.1%였다.

'현재의 평가 제도를 크게 바꿀 필요는 없다'는 응답은 6.0%였다. 연령대별로는 50대의 45.2%가 '기존 방식 유지 및 감독 강화'를 선택해 다른 연령대(33.2~35.6%)보다 높았다.

피앰아이(PMI) 조민희 대표는 "이번 조사에서는 AI를 활용한 시험 부정행위가 개별 사건에 대한 우려를 넘어 시험 성적과 평가 결과에 대한 신뢰 문제로 이어지고 있다는 점이 확인됐다"며 "AI 기술이 빠르게 발전하는 환경에서 시험의 공정성을 확보하기 위한 관리 체계와 함께, 실제 역량을 어떻게 평가하고 검증할 것인지에 대한 논의도 중요해지고 있다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com