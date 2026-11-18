사진출처=샤오홍슈

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 치솟는 결혼식 비용을 상쇄하기 위해 예비부부가 기업에 직접 협찬을 요청하는 이른바 '웨딩 협찬'이 확산하고 있다.

과자와 음료부터 신발, 화장품, 생활용품까지 협찬 품목도 다양해졌다. 결혼식을 개성 있게 꾸미면서 비용을 아낄 수 있다는 반응이 나오는 반면, 소중한 결혼식이 기업 광고판으로 변질될 수 있다는 우려도 제기된다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 최근 중국의 젊은 예비부부 사이에서는 결혼식에 필요한 물품을 브랜드로부터 협찬받는 방식이 인기를 끌고 있다. 결혼 준비에 드는 비용을 줄이는 동시에 자신이 좋아하는 브랜드의 제품으로 결혼식을 꾸미려는 것이다.

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중국에서 결혼은 전통적으로 준비 과정이 복잡하고 비용 부담이 큰 행사로 여겨져 왔다.

지난 7월 결혼한 여성 A는 결혼식까지 한 달도 채 남지 않은 상황에서 자신이 즐겨 먹던 간식 브랜드 '마라 프린스'가 소셜미디어에 올린 협찬 모집 글을 발견했다. 그녀는 곧바로 브랜드에 연락했고, 업체는 결혼식 패키지를 제공하는 한편 이벤트와 자사 대표 제품도 대량으로 지원했다. 또한 A는 고량주 제조업체와 마스크팩 브랜드에서도 추가 협찬을 받아 결혼식 연회용 술과 신부 들러리 선물을 마련했다.

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또 다른 신부 B는 버블티 브랜드와 유제품 업체에서 받은 제품과 선물로 결혼식장을 꾸몄다. 그녀는 색다른 장식이 특별한 분위기를 만들었고 하객들도 즐거워했다고 전했다.

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다른 신부 역시 결혼식 홍보를 통해 여성용 신발과 양매 통조림, 의류용 스팀다리미 등을 무료로 제공받았다.

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기업 입장에서도 일반 소비자의 결혼식은 새로운 홍보 기회다.

유명 인플루언서의 세련된 광고보다 실제 소비자가 일상에서 제품을 사용하는 모습을 보여주는 방식이 소비자에게 더 친근하게 다가갈 수 있기 때문이다. 인플루언서 광고에 피로감을 느끼는 소비자가 늘면서 평범한 신혼부부의 경험과 입소문이 브랜드 홍보에 효과적이라는 분석도 나온다.

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한 블로거는 시장에 나온 결혼식 협찬을 모두 확보할 경우 신혼부부가 약 1만 8000위안(약 360만원)의 비용을 절약할 수 있다고 주장했다.

다만 협찬 열풍이 커지면서 부작용도 나타나고 있다. 지난 5월에는 일부 사기범이 간식 브랜드를 사칭해 결혼식 협찬을 미끼로 개인정보를 빼내거나 예약금 명목의 돈을 가로채려는 사례가 발생했다. 이에 기업들은 정상적인 협찬은 무료로 진행되며, 참여자에게 비용이나 보증금 송금을 요구하지 않는다고 안내했다.

이같은 결혼 문화에 대해 반응은 엇갈린다. 많은 네티즌들은 "창의적이다. 기업에도 도움이 될 것"이라고 평가했다. 반면 일부는 "몇 년 뒤 부부가 결혼 앨범을 펼쳐 행복했던 날을 떠올리려다가 광고 문구가 적힌 안내판만 잔뜩 보게 되는 것 아니냐"고 꼬집었다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com