- 안경프랜차이즈 부문 수상...고객 중심 혁신으로 브랜드 경쟁력 강화

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㈜이노티안경체인(대표 채경영)이 '2026 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상' 안경프랜차이즈 부문에서 수상했다.

2018년 첫 수상 이후 통산 8번째로, 고객 중심의 전문 서비스와 꾸준한 브랜드 혁신을 이어온 성과다.

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2001년 설립된 이노티안경체인은 전문 안경사 교육과 개인 맞춤형 상담 시스템을 기반으로 차별화된 고객 서비스를 제공해 왔다. 또한 최근에는 고객 상담과 가맹점 운영의 디지털 전환을 위해 AI 기반 아이케어 솔루션을 새롭게 선보이기도 했다.

아울러 자체 브랜드(PB) 상품 개발과 유통구조 개선, 고객 동선을 고려한 조닝 시스템으로 상품 및 매장 경쟁력을 높여왔다.

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특히 고객의 생활환경과 시생활 습관을 고려한 아이케어 시스템, 디지털 상담 프로그램 '이노북(INO-BOOK)' 등을 통해 전문 상담 역량을 강화하고 있다.

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이노티안경체인 관계자는 "앞으로도 '내 눈의 평생 컨설턴트'라는 브랜드 가치 아래 전문적인 상담과 체계적인 고객관리, 가맹점과의 상생을 통해 소비자 신뢰를 이어나가겠다"라고 밝혔다.