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㈜코스테크에스지의 잉크·소재 통합 브랜드 'Orangebox(오렌지박스)'가 '2026 소비자가 뽑은 올해의 브랜드대상' 서비스 부문에서 10년 연속 수상했다.

코스테크에스지는 디지털 프린팅 장비와 잉크, 소재를 공급하는 출력 솔루션 전문기업이다. 실사출력부터 커팅 사업, 산업용 출력까지 다양한 분야에서 고객의 작업 환경에 맞는 제품을 제안하며, 장비 도입 상담부터 기술 지원까지 안정적인 출력 환경 구축을 돕고 있다.

코스테크에스지는 최근 DTF 인쇄 시장이 확대되고 관련 잉크에 대한 수요가 높아짐에 따라 프리미엄 DTF 잉크 'DX1000'을 새롭게 선보였다. 일본산 미쓰이화학 수지를 주요 원료로 적용했으며, 안정적인 잉크 토출과 원단 밀착력, 세탁 견뢰도를 고려해 개발됐다. 변화하는 출력 시장과 고객의 목소리에도 귀 기울이기 위해 힘쓰고 있다.

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오렌지박스는 지속적인 연구와 테스트를 통해 안정적인 출력 품질과 효율적인 작업 환경을 지원하며 고객과의 신뢰를 쌓아왔다. 이러한 전문성을 바탕으로 장비와 잉크, 소재, 컬러 프로파일을 아우르는 출력 솔루션 브랜드다. 고객의 성공이 곧 기업의 성장이라는 가치를 바탕으로, 단순한 제품 공급을 넘어 장비와 작업 환경에 적합한 솔루션을 제안하고 있다.

또한 오렌지박스는 나눔 활동을 지속하고 있다. 임직원 기부금과 회사 후원금으로 서초구청에 장학금을 지속 전달해 왔으며, 누적 기부금이 1억 원을 넘어 '기부의 벽'에 등재되는 등 함께 성장한다는 상생의 기업 가치를 지역사회로도 이어가고 있다.

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코스테크에스지는 앞으로도 연구개발과 품질 관리를 바탕으로 고객에게 필요한 솔루션을 제안하며, 고객과 함께 성장해 나갈 계획이라고 밝혔다.