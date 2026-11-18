자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행기 탑승 직전 동전 4개를 던진 60대 중국 여성이 처벌을 받았다.

동전이 항공기 엔진에 빨려 들어갈 가능성 때문에 정비 인력들이 활주로 주변과 엔진을 수색했고, 해당 항공편은 1시간 가까이 지연됐다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 61세 여성 A는 지난 16일 가족과 함께 하이난으로 여행을 떠나기 위해 비행기에 탑승하던 중 이 같은 행동을 했다. 그녀는 아이를 안고 항공기 출입문 앞에 도착한 뒤 주머니에서 동전 4개를 꺼내 밖으로 던졌다.

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A는 다리를 건널 때 동전을 던지면 평안을 기원할 수 있다는 속설을 믿고 있었던 것으로 전해졌다. 동전은 탑승구와 항공기를 연결하는 부분의 틈을 통해 항공기 밖 계류장 방향으로 떨어졌다. 현장 직원이 이를 발견하면서 해당 항공편의 운항 준비 작업이 긴급 중단됐다.

정비 인력 약 10명이 계류장과 항공기 엔진 주변을 대상으로 수색을 벌였으며, 이 과정에서 항공편이 58분 늦어졌다. 다행히 동전으로 인한 항공기 손상이나 추가 사고는 발생하지 않았다.

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공항경찰은 동전이 엔진에 빨려 들어갔을 경우 심각한 사고로 이어질 수 있었다고 설명했다. 항공기 엔진은 고속으로 회전하며 강한 흡입력을 발생시키기 때문에 작은 동전이라도 엔진 내부로 들어가면 회전 날개와 충돌해 손상을 일으킬 수 있다. 엔진 기능에 이상이 생기면 비행 안전에도 큰 위협이 된다.

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A는 항공 운송 질서를 어지럽히고 공공 안전을 위협한 행위로 행정 구류 5일 처분을 받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com