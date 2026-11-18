[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교한강성심병원(병원장 허준)이 17일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '제25회 대한민국 안전대상' 시상식에서 소방안전관리 분야 소방청장상을 수상했다.

대한민국 안전대상은 소방청이 주최하고 한국소방안전원과 한국안전인증원이 주관한다. 한림대한강성심병원은 점검 사각지대 관리와 디지털 기반 소방점검 등 예방 중심의 안전관리 활동에서 우수한 평가를 받아 수상의 영예를 안았다.

한림대한강성심병원은 2025년 3월 4일 '안전점검의 날' 선포식을 열고 원내 안전관리를 강화해 왔다. 매월 첫째 주 금요일인 '안전점검의 날'에는 각 부서장이 시설 및 전기·소방설비의 상태와 환자·직원 안전 관련 사항을 직접 점검하고 결과를 기록한다.

Advertisement

특히 평소 사용하지 않거나 출입이 드문 공간 63곳을 별도 점검 대상으로 정해 전기설비 상태, 가연성 물질 보관 상태, 소화기 비치 여부를 확인한다. 이 가운데 미사용 시설의 소화기 점검은 월 1회에서 주 1회로 확대했다.

소방시설 점검에는 QR코드를 도입했다. 주요 소방시설에 부착된 QR코드를 통해 현장에서 점검결과를 즉시 온라인에 기록하고 이상 여부를 공유한다. 점검 이력은 일자·부서·점검자별로 조회할 수 있어 보다 체계적인 관리가 가능하다.

Advertisement

또한 교직원 대상 안전문화 확산활동도 이어가고 있다. 국내외 주요 화재사고의 원인과 예방수칙을 한 장으로 정리한 '사고 OPS(One Page Sheet)'를 제작·배포하고, 화재 관련 사회적 이슈가 발생하면 위험요인과 대응방법을 신속하게 공유하고 있다.

Advertisement

허준 병원장은 "화상전문병원에서 환자를 치료하며 화재가 남기는 피해와 예방의 중요성을 누구보다 가까이에서 체감하고 있다"며 "이번 수상을 계기로 화재 사고로 신체적·심리적 어려움을 겪는 환자들이 더 안심하고 치료에 전념할 수 있는 안전하고 신뢰받는 의료환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.

Advertisement

한림대한강성심병원은 보건복지부 지정 화상전문병원으로, 화상전용중환자실과 수술실, 고압산소치료 시설 등을 운영하고 있다. 화상환자 치료와 함께 화재 예방과 안전문화 확산에도 힘쓰고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Advertisement