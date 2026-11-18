자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 저비용 항공사 제트블루항공 여객기가 비행 도중 강한 난기류를 만나 승객과 승무원 등 5명이 다쳤다.

USA투데이 등 현지 매체들에 따르면 지난 17일(현지시각) 오전 미국령 푸에르토리코 폰세에서 출발해 플로리다주 포트로더데일로 향하던 제트블루 1717편이 비행 중 난기류에 휘말렸다. 이로 인해 승객·승무원 5명이 부상을 입었다.

항공기는 이날 오전 6시 58분쯤 공항에 안전하게 착륙했으며 기체 손상은 없는 것으로 전해진다.

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사고 당시 항공기 항로 주변에는 뇌우가 발생했던 것으로 파악됐다. 제트블루 여객기는 해당 기상 상황의 영향을 받았을 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

비행기 운항 중 만나는 난기류(Turbulence)는 공기의 흐름이 불규칙하게 소용돌이치거나 급격하게 변하면서 기체가 흔들리는 현상을 말한다. 주로 대기의 온도·기압 차이, 지형적 요인, 기상 현상 등으로 인해 발생하는 것으로 알려져 있다.

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특히 지구 온난화로 인해 대기 상층부의 온도 차이와 제트기류의 불안정성이 커지면서, 최근에는 맑은 하늘에서 발생하는 청천난기류의 빈도와 강도가 더욱 증가하는 추세다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com