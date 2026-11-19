[스포츠조선 장종호 기자] 보건복지부 지정 서울시 유일의 소아청소년 전문병원을 산하에 둔 우리아이들의료재단(이사장 정성관)이 단순한 의료 현장의 디지털 전환(DX)을 넘어 인공지능 전환(AX)을 본격화하며 미래형 스마트 소아병원 구축에 박차를 가하고 있다.

우리아이들의료재단은 닥터스바이오텍과의 협력을 통해 외래 진료부터 입원 병동, 감염 관리, 병원 운영 전반을 아우르는 디지털 스마트 병원 시스템을 구축하고, 정부 지원 연구 과제를 통해 개발한 소아청소년 특화 인공지능(AI) 기술을 실제 진료 및 보호자 상담 현장에 적용하며 소아 의료 서비스의 질적 향상을 추진하고 있다.

◇디지털 인프라 구축, 환자 안전 및 진료 효율성 강화

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우리아이들의료재단은 환자 안전 강화와 진료 효율성 향상을 위해 병원 내 주요 업무와 진료 환경에 디지털 기술을 적극 도입했다.

대표적으로 의료진이 태블릿을 통해 환자 정보와 처방 내역을 실시간으로 확인하고, 회진 시작 시 담당 간호사에게 자동으로 알림을 전달하는 스마트 회진 시스템을 구축했다. 이를 통해 회진 과정에서 환아와 보호자의 부재를 최소화하고 의료진과 병동 간 업무 연계의 효율성을 높였다. 또한 전자의무기록(EMR)과 실시간 연동되는 간호 카트 환자 식별 전자 라벨 시스템을 도입해 이동 처치와 투약 과정에서 환아 정보를 정확하게 확인할 수 있도록 했다. 이를 통해 환자 확인 오류와 투약 사고를 예방하고 병동 내 환자 안전 관리 체계를 강화했다.

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의약품 및 감염 관리, 병원 운영 분야에도 사물인터넷(IoT) 기반의 스마트 관리 시스템을 확대 적용하고 있다. 백신 냉장고 자동 온도 관리 시스템을 통해 365일 24시간 백신 보관 온도를 실시간으로 모니터링하고, 적정 온도 이탈 시 비상 알림이 자동 발송되도록 해 의약품 관리의 안전성과 효율성을 높였다.

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아울러 원내 보안 체계를 고려한 임직원 전용 메신저와 비상 방송 기능, 메신저 연동 회의실 예약 시스템 등을 운영하며 내부 소통과 업무 환경을 개선하고 있다.

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◇소아 특화 AI 기술 접목…진료 지원과 가정 연계 서비스 확대

이런 디지털 인프라를 기반으로 소아청소년 진료에 특화된 인공지능 기술을 접목하며 AI 전환(AX)에도 속도를 내고 있다.

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대표적인 서비스인 소아 특화 AI 챗봇 '우아챗'은 거대 언어 모델(LLM)과 검색 증강 생성(RAG) 기술을 기반으로 구축된 지능형 상담 시스템이다. 병원 홈페이지의 최신 진료 일정을 15분 주기로 자동 동기화하고, 약 5만 건의 상담 이력과 의료진의 저서 및 연구 논문 등 전문 자료를 활용해 보호자에게 365일 24시간 소아청소년 진료 관련 맞춤형 정보를 제공한다.

또한 입원 환아의 호흡기 청진음을 AI로 분석해 이상 징후를 조기에 파악할 수 있도록 지원하는 병동 호흡기 관리 솔루션 'AIMOST'를 임상시험을 위한 연구 목적으로 운용하고 있다. 이와 함께 환아의 성장·발달 데이터를 지속적으로 관리하고 보호자에게 맞춤형 건강 관리 정보를 제공하는 '우아닥터'를 통해 병원 진료와 가정 내 건강관리를 연계하는 의료 서비스를 확대하고 있다.

우리아이들의료재단 남성우 CTO(Chief Technology Officer, 최고기술책임자)는 "소아청소년 의료는 환아의 상태를 세밀하게 살피는 것은 물론 보호자와의 긴밀한 소통이 무엇보다 중요한 분야"라며 "디지털 전환을 통해 의료진의 업무 효율성과 환자 안전을 높이고, 이를 기반으로 소아 의료에 특화된 AI 기술을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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우리아이들의료재단은 앞으로도 디지털 의료 인프라와 AI 기반 진료 지원 시스템을 지속적으로 고도화할 계획이다. 이를 통해 의료진의 진료 효율성을 높이는 동시에 환아와 보호자 중심의 의료 서비스를 강화하고, 소아청소년 전문병원으로서 미래 의료 환경 변화에 선제적으로 대응해 나갈 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com