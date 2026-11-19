[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 소아청소년과 조기영 교수가 '2026 세계 상위 2% 연구자(World's Top 2% Scientists)' 명단의 소아과학(Pediatrics) 분야 단일연도(Single-year) 부문에 이름을 올렸다.

이 명단은 미국 스탠퍼드대학교 연구진이 학술 데이터베이스 스코퍼스(Scopus)를 바탕으로 논문 인용 횟수와 저자 순서를 반영한 인용 지표 등을 종합 분석해 엘스비어(Elsevier) 데이터 저장소에 공개한 것이다. 단일연도 부문은 2025년 한 해 동안 받은 논문 인용을 기준으로 연구 영향력을 평가했다.

조기영 교수는 소아청소년 소화기질환을 진료하며, 염증성장질환 환자마다 치료제에 어떻게 반응하는지 예측하는 연구를 진행하고 있다. 환자의 내시경 검사에서 얻은 장 조직을 배양해 장 조직의 특성 일부를 3차원으로 재현한 '장 오가노이드'를 만들고, 이를 활용해 종양괴사인자 알파(TNF-α) 억제제에 대한 반응을 투여 전에 예측할 수 있는지 살피고 있다.

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조기영 교수는 "같은 치료제를 써도 환자마다 반응이 다른 이유를 알고 싶다는 진료 현장의 질문에서 연구를 시작했다"며 "환자 유래 장 오가노이드를 활용해 소아청소년 염증성장질환 환자에게 적합한 치료제를 찾고, 연구 성과가 신약 개발에도 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한림대강남성심병원 소아청소년과 과장인 조기영 교수는 소아청소년의 소화기·간 질환과 영양 문제를 전문으로 진료하며, 대한소아소화기영양학회 학술위원장으로 학술·교육 활동을 하고 있다. 환자 유래 장 오가노이드를 활용한 치료 반응 예측 연구로 2025년 제75차 대한소아청소년과학회 추계학술대회에서 '석천학술상'을 수상했으며, 최근에는 바이오벤처기업 ㈜오가노이드바이오를 설립해 연구 성과의 사업화를 추진하고 있다.

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오가노이드바이오는 환자 유래 장 오가노이드 기반 약물 반응 평가 기술을 환자 맞춤형 치료와 신약 개발에 활용하는 것을 목표로 한다. 진료 현장에서 출발한 연구를 바탕으로 환자별 약물 반응의 차이를 평가하고, 이를 치료제 선택과 신약 후보물질 평가에 활용할 수 있는 기술로 발전시킨다는 방향이다.

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이러한 사업 방향은 사람의 세포와 조직을 활용해 약물 반응을 평가하려는 국제적인 정책 변화와도 맞닿아 있다. 미국 식품의약국(FDA)은 2025년 동물실험 의존도를 단계적으로 줄이기 위한 로드맵을 발표하고, 오가노이드와 장기칩, AI 기반 예측 모델 등 새로운 접근방법론(NAMs)의 활용을 확대하고 있다. 환자 유래 장 오가노이드를 연구해 온 오가노이드바이오는 이러한 흐름 속에서 임상 연구와 신약 개발을 연결하는 약물 반응 평가 기술의 실용화를 추진할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com