변상일 9단이 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 첫판에서 중국의 리친청 9단에게 패하며 아쉬운 출발을 했다.
지난 18일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 대회 결승 3번기 1국에서 변상일은 리친청에게 154수 만에 흑 불계패했다.
당초 치열한 접전이 예상됐던 이날 대국은 리친청의 일방적인 우세 속에 마무리됐다.
초반부터 주도권을 잡은 리친청은 점차 격차를 벌렸으며, 변상일은 끝내 반격의 실마리를 찾지 못하고 대국 시작 약 2시간 40분 만에 돌을 거뒀다.
지난해 제1회 북해신역배 준우승에 이어 개인 통산 두 번째 세계대회 결승 무대에 오른 리친청은 첫판을 승리로 장식하며 생애 첫 세계대회 우승에 단 1승만을 남겨뒀다.
첫판을 내준 변상일은 오늘(19일) 같은 장소에서 열리는 결승 2국에서 반격에 나선다.
변상일이 승리할 경우 승부는 20일 최종 3국으로 이어진다.
반면 리친청이 2국마저 승리하면 종합전적 2-0으로 삼성화재배 첫 우승을 차지하게 된다.
삼성화재해상보험㈜이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억 원, 준우승상금은 1억 원으로, 각자 제한시간은 2시간이며, 1분 초읽기 5회가 주어진다.