제공=아이에스동서

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아이에스동서가 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '2026 지역사회공헌 인정제'에서 2년 연속 인정기업으로 선정됐다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 협력해 지속적인 사회공헌활동을 펼친 기업과 기관을 대상으로 ESG 경영 및 사회공헌 성과를 종합 평가하는 제도다.

아이에스동서는 ESG위원회와 전담부서를 중심으로 체계적인 사회공헌 추진체계를 구축하고, 환경경영과 사회공헌 프로그램 운영 분야에서 우수한 평가를 받아 진단 수준 4단계(성과)를 획득했다.

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주요 활동으로는 국가유공자 주거환경 개선, 임직원 참여형 친환경 캠페인, 재난 피해지역 긴급 구호물품 및 기부금 지원 등이 있다.

또한 문암장학문화재단과 함께 취약계층 청소년 학습비 지원, 장학금 지급, 학대 피해아동 지원 등 아동·청소년을 위한 나눔 활동도 지속하고 있다.

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아이에스동서 관계자는 "2년 연속 인정기업 선정은 지역사회와 상생하기 위해 꾸준히 실천해 온 사회공헌활동의 성과"라며 "앞으로도 기업의 역량과 자원을 활용해 지역사회에 실질적으로 도움이 되는 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.