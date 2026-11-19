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[스포츠조선 장종호 기자] 어느 날 갑자기 한쪽 귀가 물에 잠긴 듯 먹먹하거나 소리가 잘 들리지 않는다면 단순 피로로 넘겨서는 안 된다. 통증 없이 청력이 급격히 떨어지는 응급질환 '돌발성 난청'의 신호일 수 있어서다. 최근 5년 사이 환자가 20% 넘게 급증한 가운데 젊은 층 비중도 적지 않아 각별한 주의가 요구된다. 치료 시기를 놓치면 청력이 영구적으로 손상될 수 있어 의심 증상 즉시 이비인후과를 찾아야 한다.

건강보험심사평가원 자료에 따르면 돌발성 난청으로 진료받은 환자는 2020년 9만 4333명에서 2025년 11만 4199명으로 5년 새 21.1% 늘었다. 연령별로는 2025년 기준 60대가 21.2%로 가장 많았고 50대(20.9%), 40대(17.3%)가 뒤를 이었다. 20·30대 환자도 전체의 23.2%를 차지해 젊은 층 역시 안심할 수 없는 질환으로 나타났다.

돌발성 난청은 뚜렷한 원인 없이 72시간 이내에 갑자기 생기는 감각신경성 난청이다. 순음청력검사에서 연속된 3개 이상의 주파수에서 30데시벨(dB) 이상 청력이 떨어지면 돌발성 난청으로 진단한다. 대부분 한쪽 귀에 생기며, 귀가 꽉 막힌 듯한 느낌(이충만감)이나 '삐' 소리가 들리는 이명이 함께 나타나고 어지럼증이나 구역감을 동반하기도 한다. 문제는 증상이 '귀가 조금 먹먹하다' 정도로 가벼운 경우가 많다는 점이다. 귀에 물이 들어갔거나 귀지가 막힌 느낌, 비행기를 탔을 때의 먹먹함과 비슷해 일시적인 현상으로 여기고 지켜보다가 치료 시기를 놓치는 일이 적지 않다.

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정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 바이러스 감염, 내이의 혈액순환 장애, 자가면역질환 등이 원인으로 거론되지만 대부분 뚜렷한 원인을 찾기 어렵다. 다만 고혈압·당뇨병처럼 혈관에 영향을 주는 만성질환이 있거나 나이가 많을수록 내이의 혈액순환이 떨어지기 쉬워 주의가 필요하다.

진단은 고막과 외이도 상태를 확인하고 순음청력검사 등으로 청력 손실의 정도와 유형을 파악하는 방식으로 이뤄진다. 갑작스러운 청력 저하는 청신경 종양(전정신경초종) 등 다른 질환으로도 생길 수 있어 필요시 자기공명영상(MRI) 검사로 원인 질환을 감별한다.

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치료에는 주로 스테로이드가 쓰인다. 내이의 염증과 부종을 줄이기 위한 것으로, 환자 상태에 따라 먹는 약(경구제)으로 처방하거나 고막 안쪽에 약물을 직접 넣는 고실 내 스테로이드 주입술을 시행한다. 난청이 심하거나 당뇨병 등으로 먹는 스테로이드를 쓰기 어려운 환자는 처음부터 고실 내 주입술을 시행하기도 한다. 초기 치료 후 청력 회복이 충분하지 않으면 고실 내 주입을 추가로 고려하고, 처음 측정한 청력이 80dB 이상인 고도 난청 환자는 스테로이드 치료와 함께 건강보험이 적용되는 고압산소치료를 받을 수 있다.

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일반적으로 돌발성 난청 환자의 약 3분의 1은 정상 청력을 되찾지만, 나머지 3분의 1은 부분 회복에 그치고 다른 3분의 1은 청력을 회복하지 못한다. 처음 청력 손실이 심하거나 어지럼증이 동반된 경우, 고령인 경우, 치료 시작이 늦어진 경우에는 회복 가능성이 더 낮아진다. 일부 환자는 저절로 청력이 회복되기도 하지만 이를 기대하며 치료를 미루는 것은 위험하다. 치료는 빠를수록 좋고, 늦어도 증상 발생 후 2주 이내에는 시작해야 한다. 이 시기를 넘기면 치료 효과가 크게 떨어지기 때문에 증상이 가볍더라도 바로 진료를 받아야 한다.

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확실한 예방법은 아직 없다. 다만 귀 건강을 위해 과도한 소음 노출이나 장시간 이어폰 사용을 피하고, 고혈압·당뇨병 등 만성질환을 꾸준히 관리하는 것이 도움이 된다. 평소 청력 변화에도 관심을 기울여야 한다. 한쪽 귀의 소리가 평소보다 작게 들리거나 갑자기 이명과 귀 먹먹함이 나타난다면 가볍게 넘기지 말아야 한다.

고려대학교 안암병원 이비인후과 임기정 교수는 "돌발성 난청은 환자가 느끼는 증상만으로 청력 손실의 정도를 판단하기 어렵고, 초기에는 단순한 귀 먹먹함으로 나타날 수 있어 각별한 주의가 필요하다"며 "치료가 늦어질수록 청력 회복 가능성이 낮아지는 만큼, 평소와 다른 청력 변화가 느껴진다면 증상의 경중과 관계없이 신속하게 이비인후과를 찾아 검사를 받아야 한다"고 조언했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com