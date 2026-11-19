경륜경정총괄본부는 14일 광명스피돔에서 경륜선수 팬사인회 및 감사 이벤트를 개최했다. 사진제공=국민체육진흥공단

14일 광명스피돔에서 열린 팬사인회 및 감사 이벤트에서 정종진 선수가 고객들과 인사를 나누고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜 개장 32주년 기념 대상경륜에서 입상한 선수들이 광명스피돔을 찾아 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난 14일 광명스피돔에서 '경륜선수 팬 사인회 및 감사 이벤트'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 경륜 개장 32주년 기념 대상경륜에 성원을 보낸 고객들에게 감사의 뜻을 전하고 선수와 팬들이 직접 만날 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

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행사에는 대상경륜 특선급 우승자 정종진과 3위 공태민, 우수급 3위 김태한, 선발급 우승자 심상훈 등 4명이 참여했다. 선수들은 광명스피돔 관중석 등을 순회하며 고객들과 인사를 나누고 기념품을 전달했다.

이어 2층 스피돔 라운지에서는 '팬과 선수가 함께하는 경륜 이야기'를 주제로 미니 토크쇼가 열렸다. 김도이 아나운서의 진행으로 선수들은 대상경륜 출전 소감과 경기 준비 과정, 훈련 및 일상생활 등에 관한 이야기를 전했다.

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특히 두 차례 연속 대상경륜 선발급 우승을 기록한 심상훈과 특선급 우승자 정종진의 경험담에 관심이 모였다.

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토크쇼 이후에는 선수들과 직접 악수하고 사인을 받을 수 있는 팬 사인회가 이어졌다. 관람객들은 선수들과 이야기를 나누고 기념사진을 촬영하며 응원의 메시지를 전했다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 행사는 경륜을 사랑해 주시는 고객들에게 선수들이 직접 감사의 마음을 전하고 경주장 밖에서도 서로 소통할 수 있도록 마련한 자리"라며 "앞으로도 선수와 고객이 함께 즐기고 교감할 수 있는 다양한 참여형 프로그램을 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com