지난 10일, KCYCLE 경륜 유소년 챔피언십에 참가한 선수들이 광명스피돔 트랙 위를 돌고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

지난 10일, KCYCLE 경륜 유소년 챔피언십에 참가한 선수들이 출발 신호를 기다리고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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유소년 사이클 선수들이 광명스피돔에 모여 트랙 경기를 펼쳤다. 전문 경기시설에서 실전 경험을 쌓고 선수 간 교류를 확대하기 위한 대회다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난 10일 광명스피돔에서 열린 '2026 KCYCLE 경륜 유소년 챔피언십'이 마무리됐다고 밝혔다.

고양시자전거연맹이 주최·주관하고 경륜경정총괄본부가 후원한 이번 대회는 유소년 선수들에게 전문 트랙 경기 경험을 제공하고 사이클 유망주 발굴과 육성을 지원하기 위해 마련됐다.

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대회에는 중·고등부 엘리트 선수와 일반 동호인 선수들이 참가했다. 선수들은 경륜과 스크래치, 원랩 등 다양한 종목에서 기량을 겨뤘다.

지난 10일 열린 KCYCLE 경륜 유소년 챔피언십에서 최우녕 경륜경정총괄본부장과 입상 선수들이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

특히 평소 경기장과 장비 등의 제약으로 트랙 사이클을 경험하기 어려웠던 선수들이 광명스피돔의 전문 시설에서 실제 경기를 치르며 실전 감각을 익혔다. 학교와 클럽, 지도자 등이 함께하는 교류의 장도 마련됐다.

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경기장 밖에서는 관람객 참여 프로그램이 진행됐다. 롤러 스프린트 챌린지를 비롯해 사이클 퀴즈와 포토존 등을 운영해 선수와 지도자, 관람객이 함께 즐길 수 있도록 했다.

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이번 대회는 선수들에게 경기 경험을 제공하는 동시에 유소년 사이클 종목의 저변을 확대하는 데 초점을 맞췄다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 대회가 유소년 선수들에게 새로운 도전과 성장의 무대가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 유소년 사이클 선수들이 마음껏 기량을 펼치고 꿈을 키워나갈 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com