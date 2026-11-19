지난 8일, 광명스피돔에서 열린 경륜개장 32주년 기념 대상경륜 선발급 결승전에서 심상훈(1번, 흰색 유니폼)이 가장 먼저 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

Advertisement

Advertisement

무명에 가까웠던 경륜 선수가 두 달 사이 대상경륜 선발급 결승에서 두 차례 정상에 올랐다. 주인공은 심상훈(24기·B1·창원 상남)이다. 오랜 기간 두각을 나타내지 못했던 그는 올해 훈련 환경을 바꾼 뒤 기존 강점인 지구력에 순발력까지 보강하며 상승세를 이어가고 있다.

심상훈은 지난 8일 광명스피돔에서 열린 경륜 개장 32주년 기념 대상경륜 선발급 결승에서 우승했다. 지난 9월 20일 대상경륜 선발급 결승에서도 정상에 올랐던 그는 약 두 달 만에 두 번째 우승을 기록했다.

심상훈이 사이클을 시작한 것은 중학교 시절이다. 자전거 타는 것을 좋아해 스스로 사이클부를 찾아갔고, 이후 엘리트 선수의 길에 들어섰다. 학창 시절에는 중장거리 종목에서 두각을 나타냈으며 대학에서는 3㎞와 4㎞ 개인추발을 중심으로 활동하며 지구력을 길렀다.

Advertisement

대학 졸업 후 경륜 24기로 입문한 심상훈은 올해 데뷔 8년 차를 맞았다. 그러나 데뷔 이듬해 코로나19 사태로 경륜 경주가 장기간 중단되면서 약 2년간 실전 경험을 쌓을 기회가 크게 줄었다. 2022년부터 본격적으로 경주에 나섰지만 기대했던 성적을 거두지는 못했다.

심상훈(24기, B1, 창원 상남) 사진제공=국민체육진흥공단

전환점은 올해 창원 상남팀으로 훈련지를 옮기면서 찾아왔다. 중·고교 시절부터 알고 지낸 선후배들과 함께 훈련하며 안정적인 환경을 확보했고, 심리적인 여유와 집중력도 되찾았다. 적정 체중인 74~76㎏을 꾸준히 유지하는 한편, 성낙송(21기·S1)과 강도 높은 훈련을 소화하며 상대적으로 부족했던 순간적인 폭발력을 끌어올렸다. 지구력에 순발력까지 더해지면서 경주 운영 방식에도 변화가 나타났다.

Advertisement

첫 번째 성과는 지난 9월 20일 광명에서 열린 대상경륜 선발급 결승에서 나왔다. 당시 심상훈은 기습 선행에 나선 송현희(14기·B1·일산)의 움직임을 활용해 역전 우승을 차지했다. 이어 11월 8일 결승에서는 타종 지점에서 내선을 확보한 뒤 선행 반격에 나선 엄지용(20기·B1·미원)의 움직임을 살피며 승부 기회를 노렸다. 이후 결정적인 순간 빠른 스피드를 앞세워 다시 역전에 성공했다.

Advertisement

두 차례 결승에서 공통으로 나타난 강점은 상대 선수의 움직임을 읽고 승부 시점을 포착하는 능력이었다. 과거에는 지구력을 앞세워 꾸준히 밀어붙이는 경주를 주로 펼쳤지만, 최근에는 단거리 스피드까지 보강하면서 상황에 따라 기다리거나 과감하게 승부수를 던지는 전술을 구사하고 있다.

Advertisement

예상지 최강경륜의 설경석 편집장은 "심상훈은 아마추어 시절부터 다져온 탄탄한 기본기를 갖춘 선수다. 그동안 자신의 능력을 충분히 발휘하지 못했지만, 최근 들어 잠재된 기량을 하나둘 끌어내며 뚜렷한 성장세를 보인다"고 평가했다. 이어 "지구력과 순발력을 고루 갖춘 멀티플레이 능력이 가장 큰 장점"이라며 "이러한 강점을 더욱 발전시킨다면 2027년에도 충분한 경쟁력을 발휘하며 인지도를 빠르게 높여갈 수 있을 것"이라고 전망했다.

두 차례 대상경륜 우승으로 잠재력을 보여준 심상훈이 현재의 상승세를 이어가며 다음 시즌에도 경쟁력을 발휘할 수 있을지 관심이 모인다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com