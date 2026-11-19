콜레트 크레스 엔비디아 임시 CEO(왼쪽)와 젠슨 황 전 CEO. 로이터·AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 요구하는 목소리가 나오는 가운데 콜레트 크레스 임시 CEO가 직원들에게 "앞으로 나아가자"고 당부했다.

미국 매체 뉴욕포스트는 18일(현지시각) 관계자들의 말을 인용해 크레스 임시 CEO가 이날 열린 사내 회의에서 조직의 새로운 출발을 강조하며 이같이 말했다고 보도했다.

회의를 시작한 크레스는 회사가 새로운 페이지를 열고 앞으로 나아가야 한다는 메시지를 전했다. 최근 돌고 있는 젠슨 황의 조기 복귀설을 일축하는 발언으로 해석된다. 이날 하비 존스 신임 이사회 의장도 황 전 CEO가 경영진으로 복귀하지 않을 것이라는 기존 입장을 거듭 밝혔다.

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존스 의장은 이사회가 황 전 CEO의 사임을 받아들인 것은 사생활 문제와 솔직하지 못한 태도 때문이었다고 설명했다. 사생활 문제는 중국 스파이로 의심받는 인물과의 부적절한 관계를 인정한 일을 가리킨다. 이사회는 이 같은 결정을 번복하지 않을 것이라고 강조했다. 앞서 존스 의장은 황 전 CEO와 똑같은 인물을 찾을 수는 없겠지만, 뛰어난 지적 능력과 첨단 기술 분야의 엔지니어링 경험, 전략적 사고, 기업 문화에 대한 이해, 성과를 입증한 이력을 갖춘 역동적인 리더들이 있다고 밝혔다.

그는 "서둘러 후임자를 정하기 위해 우리가 요구하는 기준을 낮추지는 않을 것"이라며 차기 CEO 선임 과정에서 직원들의 추천도 받겠다고 밝혔다.

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크레스 임시 CEO는 조직의 미래를 강조한 뒤 직원들의 보상 문제를 언급했다. 당초 예정보다 앞당겨 12월에 직원들에게 추가 주식 보상을 제공하겠다는 것이다.

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그녀는 "우리가 가장 중요하게 생각하는 것은 이곳에서 일하는 모든 직원을 보살피고, 직원들이 회사에 만족하며 보상 문제를 걱정하지 않도록 하는 것"이라고 말했다.

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한편 젠슨 황의 복귀를 촉구하는 목소리는 대내외적으로 이어지고 있다.

이날 사내 회의에 참석한 한 직원은 회의장 내부의 전반적인 분위기는 직원들이 황 전 CEO의 복귀를 바라는 쪽이었다고 전했다.

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엔비디아의 개발자 기술 담당 이사인 나데르 칼릴도 최근 회사 최고경영진과 이사회에 서한을 보내 황 전 CEO가 돌아오지 않을 경우 대체하기 어려운 핵심 인재를 잃을 수 있다고 주장한 것으로 알려졌다.

억만장자 헤지펀드 투자자 빌 애크먼과 일론 머스크 테슬라 CEO 역시 황 전 CEO를 지지하는 입장을 보였다.

온라인에서는 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 청원도 진행되고 있다. 해당 청원에는 20만명 이상이 서명한 것으로 전해졌다.

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투자자들 사이에서는 황 전 CEO가 물러난 이후 엔비디아가 대규모 사업 제휴와 거래를 추진하는 과정에서 기존의 영향력을 유지할 수 있을지 우려하는 목소리가 나온다. 황 전 CEO는 엔비디아의 성장 과정에서 핵심적인 역할을 해온 인물인 만큼, 후임 CEO가 그의 공백을 얼마나 메울 수 있을지가 향후 회사의 주요 과제로 꼽힌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com