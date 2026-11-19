사진출처=WHO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 태국을 경유해 호주 시드니로 이동한 승객이 홍역 확진 판정을 받으면서 태국 보건당국이 같은 항공편에 탑승했던 승객과 승무원들에게 주의를 당부했다. 해당 승객은 방글라데시에서 출발해 방콕을 거쳐 시드니로 이동했으며, 당국은 11월 28일(이하 현지시각)까지 홍역 의심 증상이 나타나는지 살펴볼 것을 요청했다.

더 타이거 등 태국 매체들에 따르면 태국 질병통제국은 지난 7일 태국항공 TG340편과 TG475편에 탑승한 승객과 승무원들에게 홍역 증상 발생 여부를 확인하라고 권고했다.

확진자는 방글라데시 다카에서 출발한 TG340편을 타고 태국 방콕 수완나품 국제공항에 도착했다. 당시 좌석은 46D였다. 이후 시드니행 TG475편으로 갈아탔으며, 해당 항공편에서는 36D 좌석에 앉았다.

Advertisement

TG475편은 7일 오후 9시 10분 시드니 국제공항에 도착했다. 확진자는 밤 11시쯤까지 공항에 머문 뒤 시내 여러 장소를 방문한 것으로 알려졌다. 다음 날인 8일에는 시드니 캔터베리 병원 응급실을 찾았다.

호주 뉴사우스웨일스주 보건당국은 확진자와 접촉했을 가능성이 있는 사람들에게 공중보건 경보를 발령했다.

Advertisement

태국 질병통제국의 몬티엔 카나사왓 국장은 확진자가 지난 2일부터 발열과 기침, 콧물, 인후통 등의 증상을 보였다고 밝혔다. 8일에는 피부 발진이 나타났으며, 이후 검사에서 홍역 감염이 확인됐다.

Advertisement

태국 당국은 증상이 태국을 경유하기 5일 전부터 시작됐다는 점에 주목하고 있다. 감염자가 태국에 체류한 이력도 없는 만큼 태국에서 감염됐을 가능성은 낮다는 설명이다. 다만 정확한 감염 경로는 추가 역학조사를 통해 확인해야 한다.

Advertisement

당국은 두 항공편에 탑승했던 승객과 승무원 모두에게 증상을 관찰하도록 했다. 관찰 권고 기간은 오는 28일까지다.

홍역은 전염성이 매우 강한 바이러스성 감염병이다. 감염자가 숨을 쉬거나 기침·재채기를 할 때 공기 중으로 바이러스가 퍼질 수 있으며, 직접 접촉하지 않았더라도 같은 공간에 머문 사람에게 전파될 수 있다. 세계보건기구(WHO)와 미국 질병통제예방센터(CDC)는 홍역 바이러스가 감염자가 떠난 뒤에도 공기 중에 최대 2시간 동안 감염력을 유지할 수 있다고 설명한다.

Advertisement

홍역 의심 증상은 발열과 기침, 콧물, 눈 충혈, 피부 발진 등이다. 이 같은 증상이 나타나면 다른 사람과의 접촉을 피하고 마스크를 착용해야 한다. 의료기관을 방문하기 전에는 항공편 탑승 및 접촉 이력을 미리 알려 의료진이 감염 확산 방지 조치를 준비할 수 있도록 해야 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com