임기원 기수가 지난 15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제31회 문화일보배에서 우승한 '더로드'에 기승해 경주를 마친 뒤 이동하고 있다. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

데뷔전에서 11마신 차 압승을 거뒀던 '더로드'가 두 번째 출전 만에 대상경주 우승을 차지했다. 강력한 우승 후보였던 '호프케이'를 제치고 정상에 오르며 신예 경주마로서의 가능성을 보여줬다.

한국마사회는 지난 15일 렛츠런파크 서울 제8경주로 열린 '제31회 문화일보배(L·1200m)'에서 더로드(미국산·2세·수말·마주 강무웅·조교사 송문길)가 임기원 기수와 함께 우승했다고 19일 밝혔다. 우승 기록은 1분11초4다.

순위상금 2억원이 걸린 이번 대회에는 북반구산 2세마와 남반구산 3세마 등 총 9두가 출전했다. 성별 구분 없이 어린 경주마들의 경쟁력을 겨루는 무대로, 경주 전에는 3연승을 기록 중이던 호프케이가 단승식 배당률 1.7배로 인기 1위에 올랐다. 더로드는 3.6배로 인기 2위였다.

Advertisement

임기원 기수가 지난 15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제31회 문화일보배에서 '더로드'와 함께 결승선을 향해 질주하고 있다. 사진제공=한국마사회

2번 게이트에서 출발한 더로드는 초반부터 선두 바로 뒤에 자리 잡으며 선입 전개를 펼쳤다. 경주 중반까지 안정적으로 위치를 유지하다 마지막 직선주로에서 속도를 높이기 시작했다.

호프케이가 단독 선두로 나서는 듯했지만 더로드가 빠르게 격차를 좁히며 역전에 성공했다. 이후 선두 자리를 지킨 더로드는 호프케이를 3마신 차로 따돌리고 결승선을 통과했다. 3위는 조재로 기수가 기승한 '싱싱내쉬'로, 호프케이와는 7마신 차였다.

Advertisement

더로드는 지난 9월 20일 혼합 4등급 1200m 데뷔전에서 11마신 차로 우승하며 주목받았다. 이번 문화일보배에서는 데뷔전보다 1.4초 빠른 기록으로 정상에 올랐다. 부마는 미국의 '로드스터(Roadster)', 모마는 '코멘터리(Commentary)'다.

Advertisement

임기원 기수는 "아직 경주 경험이 적은 말이라 무리하게 이기려 하기보다 차분하게 우리 레이스를 펼치는 데 집중했다"며 "배우는 속도가 스펀지 같은 말이라 훈련한 만큼 잘 달려줬다. 올해보다 내년이 더 기대되는 말"이라고 평가했다.

Advertisement

이어 "부상이 길어져 걱정을 많이 끼쳤는데 이제 다 털어냈다"며 "응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이날 경주 배당률은 단승식 3.6배, 복승식 2.8배, 쌍승식 7.4배, 삼쌍승식 31.5배를 기록했다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com