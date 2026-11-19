조재로 기수가 지난 15일 렛츠런파크 서울에서 통산 300승을 달성한 뒤 세리머니를 하고 있다. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

조재로 기수(33)가 데뷔 11년 만에 개인 통산 300승을 달성했다. 2024년부터 본격적인 상승세를 보인 조 기수는 지난해 한국경마 최초의 스프린터 시리즈 챔피언에 오른 데 이어 올해 대상경주에서만 5승을 거두며 전성기를 이어가고 있다.

한국마사회는 조재로 기수가 지난 15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제3경주에서 '핫슈거매직'(3세·암말·마주 김근영·조교사 백종수)에 기승해 우승했다고 19일 밝혔다. 이날 승리로 조 기수는 2015년 데뷔 이후 11년 만에 통산 300승 고지를 밟았다.

조 기수의 경기력이 두드러지기 시작한 것은 2024년부터다. 데뷔 이후 처음으로 두 자릿수 승률을 기록하며 도약의 발판을 마련했고, 지난해에는 '빈체로카발로'와 함께 한국경마 최초의 스프린터 시리즈 챔피언에 오르며 정상급 기수로 자리매김했다.

Advertisement

조재로 기수가 지난 15일 렛츠런파크 서울 제3경주에서 '핫슈거매직'과 함께 결승선을 통과하며 통산 300승을 달성했다. 사진제공=한국마사회

올해도 주요 대상경주에서 꾸준히 성과를 냈다. '캐치레이스'와 호흡을 맞춘 코리안오크스(G2), '강풍마'와 함께 출전한 KRA컵 클래식(G2) 등에서 우승했다. 올해에만 대상경주 5승을 기록하며 개인 한 시즌 최다 대상경주 우승 기록도 새롭게 썼다.

특히 단거리부터 중장거리까지 다양한 경주에서 우승을 거두며 폭넓은 기승 능력을 보여주고 있다. 경주 경험이 쌓이면서 운영 능력과 경기력도 한층 안정됐다는 평가다.

Advertisement

연간 승수에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 조 기수는 3년 연속 50승 이상을 기록했으며, 개인 한 시즌 최다승 기록 경신도 눈앞에 두고 있다. 2024년 두 자릿수 승률 달성을 시작으로 지난해 스프린터 시리즈 정상에 오른 데 이어 올해는 대상경주 우승 기록까지 경신하며 주요 성과를 쌓아왔다.

Advertisement

조 기수는 통산 300승 달성 직후 "말을 탈 기회가 많지 않았던 시절에 1승 1승이 참 소중했다. 그때의 마음을 잊지 않고 꾸준히 노력하다 보니 해마다 조금씩 좋은 성적을 거둘 수 있었던 것 같다"고 소감을 밝혔다.

Advertisement

이어 "앞으로도 부상 없이 오래도록 즐겁게 말을 타고 싶다"며 "매 순간 최선을 다하며 응원해 주시는 팬들께 더 좋은 모습으로 보답하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com