한국마사회 제주목장에서 열린 국내산 경주마 경매 현장에서 경주마가 구매 희망자들에게 소개되고 있다. 사진제공=한국마사회

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지난 17일 제주에서 열린 국내산 경주마 경매에서 최고 낙찰가 2억3000만원을 기록했다. 평균 낙찰가도 지난해보다 상승한 것으로 나타났다.

한국마사회는 제주목장 내 한국경주마생산자협회 경매장에서 진행된 '2026년 11월 국내산마 경매'에 마주 65명이 참여했다고 19일 밝혔다.

이번 경매에서는 상장된 경주마 138두 가운데 46두가 낙찰돼 낙찰률 33%를 기록했다. 총낙찰액은 24억9900만원으로 집계됐다.

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경주마 한 마리당 낙찰가격은 최저 2300만원에서 최고 2억3000만원까지 형성됐다. 평균 낙찰가는 5432만원으로 지난해 4740만원보다 692만원 올랐다.

최고가를 기록한 경주마는 부마 '투아너앤드서브'와 모마 '대왕대비' 사이에서 태어난 121번 상장마다. 김준현 생산자가 배출한 이 경주마는 입찰 경쟁 끝에 2억3000만원에 낙찰됐다.

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한국마사회 관계자는 "전년 대비 평균 낙찰가가 크게 오르고, 최고가가 2억3000만원에 달하는 등 우량 국산마에 대한 마주들의 투자 열기를 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 생산 농가의 경쟁력 강화와 우수 국산 경주마 육성을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com