우희종 한국마사회장(오른쪽)이 지난 18일 경기 과천 렛츠런파크 서울에서 열린 '존중분식점 1호점' 행사에서 직원에게 다육식물을 전달하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 11월 인권존중의 달을 맞아 임직원 간 존중과 배려의 문화를 확산하기 위한 참여형 행사를 개최했다.

한국마사회는 지난 18일 경기 과천 렛츠런파크 서울 본관 앞에서 우희종 회장과 박근문 노동조합위원장 등이 참석한 가운데 '존중분식점 1호점'을 운영했다고 19일 밝혔다.

한국마사회는 '갑과 을이 동등하게(1=1) 서로 존중하고 배려한다'는 의미를 담아 11월을 인권존중의 달로 지정하고 다양한 프로그램을 진행하고 있다.

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이날 행사에서는 우희종 회장과 박근문 노동조합위원장이 직접 행사 부스에서 직원들을 맞이하고 현장의 의견을 들었다. 행사장에는 동료와 조직, 미래의 자신에게 존중의 메시지를 전하는 '존중식물 키우기' 메시지 트리도 마련됐다. 임직원들은 작성한 메시지를 트리에 걸고 다육식물을 선물로 받았다.

우 회장은 "일터에서의 말 한마디는 누군가에게 하루를 버티는 힘이 되기도 하고, 오래 남는 상처가 되기도 한다"며 "함께 일하는 모든 사람이 존중받을 때 한국마사회도 국민에게 신뢰받을 수 있다"고 말했다.

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한국마사회는 이 밖에도 최고경영자(CEO) 인권존중 레터와 인권존중 웹툰, 모의 인권침해 신고훈련, 경마고객 대상 근로자 인권존중 캠페인 등을 운영하고 있다. 향후 자회사 임직원을 대상으로 '칭찬배송, 馬음드림' 캠페인도 진행할 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com