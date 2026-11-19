한국마사회 엄영석 말산업본부장(가운데)이 지난 18일 경기 과천시 한국마사회 본관에서 박지영 경기도자원봉사센터장(왼쪽), 이지영 월리테라피 대표와 말 매개 사회공헌 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 경기도자원봉사센터, 월리테라피와 손잡고 말을 활용한 지역사회 봉사활동을 확대한다.

한국마사회는 지난 18일 경기 과천시 본관에서 경기도자원봉사센터, 말산업 창업기업 월리테라피와 '말 매개 프로그램을 통한 경기도 사회공헌 활성화 업무협약'을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 한국마사회의 말산업 전문성과 경기도자원봉사센터의 지역 협력망, 월리테라피의 현장 경험을 연계해 주민과 자원봉사자가 함께 참여하는 사회공헌 프로그램을 운영하기 위해 마련됐다.

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월리테라피는 작은 말 '월리'와 함께 병원과 복지시설을 방문하는 봉사활동을 진행해 왔다. 승마시설을 직접 찾기 어려운 사람들도 생활공간에서 말과 교감할 수 있도록 한 프로그램이다.

월리테라피는 한국마사회의 말산업 오픈이노베이션 사업에 참여한 기업으로, 경기도자원봉사센터가 개최한 아이디어톤에서 101개 참가팀 가운데 1위를 차지해 경기도지사상을 받은 바 있다.

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세 기관은 앞으로 경기도 내 31개 시·군 자원봉사센터의 협력망을 활용해 말 매개 프로그램이 필요한 지역과 기관을 발굴하고 자원봉사자 참여를 확대할 계획이다.

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한국마사회 말산업연구소 관계자는 "이번 협약은 말이 지닌 사회적 가치를 지역사회와 나누고, 국민이 일상에서 말과 교감할 수 있는 기회를 확대한다는 점에서 의미가 크다"며 "현장에서 축적한 경험을 바탕으로 치유농업 분야까지 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com