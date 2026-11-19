한국마사회 관계자들이 지난 13일 국산화 출발대 시연회를 마친 뒤 출발대 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 경주마의 출발 능력을 높이고 경주 운영의 안전성을 강화하기 위해 출발조교 전문인력 양성과 출발설비 개선에 나선다.

한국마사회는 경주마의 출발조교를 담당하는 말관리사의 전문성을 높이기 위해 '출발담당 말관리사 자격인증제'를 도입한다고 19일 밝혔다. 지난 13일에는 서울조교사협회와 업무협약을 맺고 전문인력 교육과 자격인증을 위한 협력체계를 구축했다.

자격인증제는 경주마의 심리·행동 특성과 단계별 출발조교 기법, 안전관리 등을 교육하고 평가해 말관리사의 전문성을 검증하는 제도다. 오는 12월부터 말관리사 약 80명을 대상으로 4주간 교육을 진행할 예정이다.

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출발설비의 국산화도 추진한다. 한국마사회는 2008년 도입한 일본산 출발대의 기존 프레임을 재활용하면서 국내 중소기업의 특허기술을 적용해 앞문 개폐장치를 국산 유압식으로 개조했다. 이를 통해 외산 출발대 신규 도입 비용을 줄이고 유지관리 효율을 높일 것으로 기대하고 있다.

개조된 출발대는 추가 점검과 성능 검증을 거쳐 2027년 1월부터 실제 경주에 투입할 계획이다. 한국마사회는 지난 13일 우희종 회장이 참석한 가운데 국산화 출발대 시연회를 열고 호주산 출발대와 국산화 출발대의 개문 과정을 선보였다.

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우희종 한국마사회장은 "경주의 공정성과 안전성은 체계적인 출발조교와 신뢰할 수 있는 출발설비에서 시작된다"며 "앞으로도 전문인력 양성과 기술혁신을 통해 한국경마의 경쟁력을 높이고, 더욱 안전하고 신뢰받는 경마 시행 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com