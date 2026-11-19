2016년 11월 13일 렛츠런파크 서울에서 열린 대통령배(GⅠ)에서 '트리플나인'이 서승운 기수와 함께 결승선을 통과하며 대회 2연패를 달성했다. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

2016년 11월 한국경마에서는 명마들의 치열한 승부가 펼쳐졌다. 같은 마방에서 훈련한 '트리플나인'과 '파워블레이드'가 국산 최강마 자리를 놓고 맞붙었으며, 훗날 한국경마를 대표하는 경주마로 성장한 '청담도끼'도 첫 대상경주 우승을 기록했다.

한 마방 두 명마의 대결…트리플나인 대통령배 2연패

2016년 11월 13일 렛츠런파크 서울에서 열린 대통령배(GⅠ)는 국산마만 출전할 수 있는 2000m 대상경주였다. 코리안더비와 함께 국산마 경주 중 상금 규모가 가장 큰 무대로, 당시 김영관 조교사가 관리하던 트리플나인과 파워블레이드의 맞대결에 관심이 집중됐다.

Advertisement

트리플나인은 전년도 대통령배 우승마였고, 파워블레이드는 2016년 삼관마에 오른 강자였다. 두 경주마는 앞서 열린 제1회 코리아컵에서도 각각 3위와 4위를 차지하며 경쟁력을 보여준 바 있다.

경기는 석세스스토리가 선행에 나서면서 시작됐다. 파워블레이드는 선두권에서 경주를 전개했고, 서승운 기수와 처음 호흡을 맞춘 트리플나인은 중위권에서 기회를 노렸다.

Advertisement

마지막 코너를 지나 직선주로에 접어들면서 승부가 본격화됐다. 파워블레이드가 선두를 향해 속도를 높였지만, 후반까지 힘을 아낀 트리플나인이 강한 추입력을 발휘했다. 결국 트리플나인이 파워블레이드를 5마신 차로 따돌리고 우승하며 대통령배 2연패를 달성했다.

Advertisement

이날 서승운 기수는 생애 첫 국내 GⅠ 우승을 기록했다. 트리플나인은 2016년 연도대표마로 선정됐으며, 이후에도 대통령배 우승을 이어가 2018년까지 4연패를 달성했다. 파워블레이드 역시 이듬해 그랑프리(GⅠ)에서 정상에 올랐다.

2016년 11월 13일 렛츠런파크 서울에서 열린 대통령배(GⅠ)에 출전한 '파워블레이드'가 경주에 앞서 이동하고 있다. 사진제공=한국마사회

Advertisement

청담도끼, 무명 2세마에서 한국경마 대표 명마로

같은 달 6일 렛츠런파크 서울에서는 외산 2세마들이 출전하는 문화일보배(L)가 열렸다. 13마리가 1200m 경주에서 맞붙은 가운데 단승식 배당률 23.5를 기록한 청담도끼가 예상을 뒤엎고 우승을 차지했다.

Advertisement

박을운 기수와 출전한 청담도끼는 초반 9위권에 머물렀다. 그러나 마지막 직선주로에서 진로를 안쪽에서 바깥쪽으로 변경한 뒤 강한 뒷심을 발휘하며 앞선 경주마들을 추월하기 시작했다.

결승선을 앞두고 돌콩과 뉴시타델을 제친 청담도끼는 반 마신 차로 우승했다. 데뷔 두 번째 경주에서 거둔 2연승이자 첫 대상경주 우승이었다.

청담도끼의 활약은 이후에도 계속됐다. 2017년 KRA컵 클래식(GⅡ)에서 우승했고, 2018년에는 대회 2연패에 성공했다. 같은 해 헤럴드경제배와 YTN배, 부산광역시장배에서도 정상에 오르며 서울 경마를 대표하는 강자로 자리 잡았다.

Advertisement

2020년 YTN배(GⅢ)에서는 2000m를 2분4초3에 주파해 11년 만에 한국경마 2000m 최고 기록을 경신했다. 청담도끼는 2022년까지 통산 39전 18승, 대상경주 9승, 총수득상금 약 31억원을 기록한 뒤 은퇴했다.

경주로를 떠난 이후에는 2023년 한국마사회 초대 명예경주마로 선정돼 경기도 안성팜랜드에서 새로운 생활을 시작했다. 2016년 11월 문화일보배에서 시작된 청담도끼의 활약은 한국경마 역사에 남을 기록으로 이어졌다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com