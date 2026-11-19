사진출처=DR

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 덴마크 최고령자로 화제를 모았던 112세 여성이 제2차 세계대전 당시 나치 지도자로 활동했다는 주장이 제기돼 파장이 일고 있다.

미국 매체 뉴욕포스트와 DR 등 현지 매체들에 따르면 덴마크 여성 키르스텐 슈발베(112, Kirsten Schwalbe)는 독일 점령기였던 1943년 8월부터 1944년 7월까지 덴마크 나치당의 홀스테브로 지역 조직에서 임시 지부그룹장과 여성그룹장을 맡았던 것으로 드러났다.

이는 덴마크 국가기록보관소에 보관된 문서를 현지 탐사보도 매체 프리헤츠브레베트가 확인하면서 밝혀졌다.

Advertisement

이 당은 독일 나치당을 모방해 만자(나치 문양), 히틀러 경례, 반유대주의를 사용했고, 전쟁 중 덴마크 점령 기간 동안 제3제국과 적극 협력했다.

문서에 따르면 슈발베의 남편 역시 1942년 11월부터 1944년 7월까지 같은 지역에서 당의 임시 지부장을 맡았다. 부부가 모두 당시 덴마크 나치당의 지역 조직에서 지도부 역할을 수행한 셈이다.

Advertisement

관련 문서를 검토한 한 역사학자는 슈발베가 단순한 일반 당원은 아니었으며 해당 지역에서 상당히 중요한 나치당 인사였다고 설명했다.

Advertisement

다만 기록만으로 슈발베가 구체적으로 어떤 업무를 수행했는지, 당 활동에 얼마나 적극적으로 참여했는지는 확인되지 않았다. 역사학자들도 지역 조직에서 지도적 지위를 맡았다는 사실과 실제 활동의 범위는 구분해야 한다는 점을 지적했다.

Advertisement

슈발베의 나치당 경력이 처음 알려진 것은 지난 10월이다.

당시 슈발베는 현지 방송사와의 인터뷰에서 당에 가입한 사실을 인정하면서도 정치에는 관심이 없었으며 남편의 권유로 가입했을 뿐이라고 해명했다. 나치에 동조했느냐는 질문에는 정치에 관심이 없어 당시 당이 어떤 곳인지도 거의 몰랐다는 취지로 답했다.

Advertisement

그러나 이번에 공개된 추가 문서에서 단순한 당원 신분을 넘어 지역 조직의 지도부를 맡았던 이력이 확인되면서 논란이 다시 커졌다.

한편 슈발베는 지난 10월 112세 218일을 기록하며 역대 최장수 덴마크인으로 이름을 올렸다. 104세 남동생 베르텔과 함께 세계 최고령 남매로도 주목받았다.

그녀는 과거 장수 비결로 긍정적인 태도를 꼽기도 했다. 110세 생일 당시 인터뷰에서는 죽음이 가까워지는 것을 걱정하지 않으며 미래보다는 좋은 날과 기분을 즐기며 살아간다는 취지로 말했다.

Advertisement

가족은 최근 언론 보도로 슈발베가 심적으로 큰 충격을 받았다며 추가 입장 표명을 거부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com