사진출처=펑파이신문

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[스포츠조선 장종호 기자] 백혈병으로 투병하던 중국의 18세 여학생이 세상을 떠나기 전 마지막 소원을 이뤘다. 친구들과 함께 수업을 듣고 싶다는 바람이었다.

교사와 친구들은 병실에 임시 교실을 마련해 마지막 수업을 진행했고, 이 장면은 온라인을 통해 알려지며 많은 이들의 마음을 울렸다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면, 구이저우성에 거주하던 야오잉베이(18)는 백혈병으로 투병하다 지난 7일 눈을 감았다. 베이베이라는 애칭으로 불린 소녀는 건강 문제로 학업을 중단했다가 복귀하기를 반복했으며, 18세의 나이에도 중학교 3학년에 재학 중이었다.

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베이베이는 5년 전 백혈병 진단을 받았다. 치료를 위해 학교를 쉬어야 했지만 건강 상태가 나아질 때마다 다시 등교했다. 부모는 딸을 살리기 위해 또 다른 자녀를 낳았고, 여동생이 태어난 뒤 제대혈을 이용한 치료를 시도했다.

이식 치료 이후 베이베이의 건강은 한때 호전됐고, 학교로 돌아가 친구들과 함께 공부했다. 그러나 병마는 다시 찾아왔다. 약 3개월 전 병이 재발, 입원 생활이 길어지자 선생님과 친구들은 매일 번갈아 병실을 찾아 베이베이의 곁을 지켰다. 학교에서 있었던 일들을 들려주며 위로를 건넸다.

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그러던 중 베이베이는 담임교사에게 마지막으로 친구들과 함께 수업을 듣고 싶다는 소원을 전했다. 학교 측은 교사들과 상의해 이 소원을 들어주기로 했다. 병원도 병실 한 곳을 임시 교실로 꾸미는 데 협조했다. 곰 인형과 풍선으로 공간을 장식하고, 친구들이 함께 수업을 들을 수 있도록 준비했다.

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지난 3일 마련된 마지막 수업에는 영어 교사와 일부 학급 친구들이 참석했다. 교사들은 학생들에게 평소 학교에서 수업을 듣는 것처럼 자연스럽게 행동해 달라고 당부했다. 마지막 수업이라는 사실에 지나치게 슬퍼하기보다 평소와 다름없는 시간을 만들어주기 위해서였다.

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베이베이의 몸 상태는 이미 상당히 악화한 상황이었다. 코피가 계속 났고 심한 뼈 통증과 고열에도 시달렸다. 하지만 그녀는 친구들과 함께 수업을 들으며 마지막 순간까지 배움에 대한 의지를 보였다.

수업이 끝난 지 이틀 뒤인 지난 7일, 베이베이는 끝내 세상을 떠났다. 함께 수업을 들었던 교사와 학생들은 비보를 접하고 슬픔에 잠겼다.

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한 교사는 베이베이의 마지막 수업 영상을 온라인에 공개하며 고인을 추모했다.

중국 소셜미디어에도 추모의 글이 이어졌다. 네티즌들은 "소녀에게는 마지막 영어 수업이었지만, 친구들에게는 이별을 배우는 첫 수업이었을 것", "건강한 사람들은 공부를 지루하거나 고통스럽게 느낄 수 있지만, 베이베이 같은 환자에게는 공부할 수 있다는 것 자체가 누릴 수 있는 특권", "하늘나라에서는 아프지 않기를" 등의 댓글을 게시했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com