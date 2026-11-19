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[스포츠조선 장종호 기자] 올해 대학수학능력시험이 끝나도 해방감은 잠시뿐 극심한 허탈감과 무기력감, 우울감을 호소하는 수험생들이 적지 않다. 오랜 기간 달려온 목표가 사라지면서 찾아오는 심리적 공허감에 성적과 대입 결과에 대한 불확실성이 겹치기 때문이다. 특히 최근 10대 우울증 환자가 가파르게 늘고 있는 만큼, 시험 직후 수험생의 마음 건강을 세심하게 살피고 충분한 정서적 지지를 보내야 한다는 전문가 조언이 나온다.

이대서울병원 정신건강의학과 김선영 교수는 "수능 이후 경험하는 우울감은 장기간 지속된 긴장과 스트레스로 누적된 피로와 정서적 소진이 시험 종료 후 표면화되면서 나타날 수 있다"며 "수능이라는 중요한 목표가 사라지면서 느끼는 심리적 공허감에 시험 결과에 대한 걱정, 주변의 기대나 비교가 더해지면 자신을 부정적으로 평가하거나 무기력감을 느끼기 쉽다"고 설명했다.

청소년 정신 건강의 중요성이 강조되는 배경에는 실제 청소년 우울증 진료 환자의 가파른 증가세도 자리하고 있다. 국민건강보험공단이 국회에 제출한 자료에 따르면 10대 우울증 진료 환자는 2020년 3만 9817명에서 2024년 7만 3070명으로 4년 새 83.5% 급증했다.

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수능 이후 우울감이 찾아오는 데는 복합적인 심리 요인이 작용한다. 수험 생활 중에는 학업과 성적 관리가 일상의 중심을 잡아주지만, 시험이 끝나면 그동안 유지해 온 규칙적인 학습 일정과 목표 중심의 생활이 한순간에 사라지며 허탈감에 빠지기 쉽다. 여기에 가채점 결과에 대한 실망, 대학 합격 여부의 불확실성, 주변 친구들과의 성적 비교 등이 맞물리면 우울감과 불안감은 더욱 커진다.

그렇다면 수능 이후 찾아오는 우울감은 어떻게 극복해야 할까. 김선영 교수는 "시험이 끝난 직후 곧바로 새로운 목표를 세우거나 성과를 내야 한다는 압박을 갖기보다, 충분한 휴식을 통해 누적된 신체적·정서적 피로를 먼저 회복하는 것이 중요하다"며 "다만 지나치게 불규칙한 생활은 오히려 우울감을 악화시킬 수 있으므로 일정한 수면·기상 시간을 유지하고, 가벼운 운동이나 친구들과의 만남 등 일상적인 활동을 이어가는 것이 도움이 된다"고 조언했다.

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이어 김 교수는 "시험 결과에 대한 후회나 타인과의 비교에 지나치게 몰두하기보다 그동안 쏟아온 노력과 과정을 스스로 긍정적으로 평가하고, 앞으로의 진로를 차분히 탐색하는 태도가 바람직하다"고 덧붙였다.

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수험생 곁을 지키는 가족의 역할도 무엇보다 중요하다. 성적이나 합격 가능성을 반복해서 묻거나 주변 수험생과 비교하기보다 그동안의 노고와 수고를 온전히 인정해 주고, 자녀가 자신의 속도에 맞춰 다음 계획을 세울 수 있도록 격려해야 한다.

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김선영 교수는 "수험생마다 시험 이후 느끼는 감정과 회복에 필요한 시간이 다를 수 있는 만큼, 주변에서 이를 재촉하거나 평가하지 말고 충분히 회복할 수 있도록 정서적으로 지지해 줘야 한다"며 "우울감이 2주 이상 지속되거나 일상생활에 어려움이 생긴다면 혼자 견디기보다 정신건강의학과 전문의의 도움을 받는 것을 권장한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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