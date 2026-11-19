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[스포츠조선 장종호 기자] 2027학년도 대학수학능력시험이 막을 내리면서 긴장감을 내려놓고 휴식을 취하는 수험생이 늘고 있다. 하지만 수개월에서 수년간 책상 앞에 앉아 고개를 숙이고 필기를 이어온 탓에 척추와 손목, 목·어깨에 누적된 피로와 통증이 뒤늦게 찾아오기 쉽다. 수능을 마친 수험생이 건강한 일상으로 복귀할 수 있도록 이대서울병원 정형외과 의료진(서준오·김지섭·이상현 교수)의 도움말을 통해 수험생에게 흔한 대표 근골격계 질환과 생활 속 관리법을 짚어봤다.

◇양쪽 어깨 높이 다르다면? 성장기 척추 건강도 신경써야

우선 양쪽 어깨 높이가 다르다면 성장기 척추 건강을 점검해야 한다. 척추측만증은 척추가 정면에서 보았을 때 옆으로 휘어지고 회전 변형이 동반되는 질환으로, 특히 성장기 청소년이라면 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 청소년기에 주로 나타나는 특발성 척추측만증은 뚜렷한 원인을 특정하기 어려운 경우가 많고, 성장하면서 척추 만곡이 진행될 수 있어 조기 발견과 적절한 경과 관찰이 중요하기 때문이다.

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이대서울병원 정형외과 서준오 교수는 "척추측만증은 평소 자세가 나빠서 생기는 질환으로 오해하기 쉽지만, 청소년기 특발성 척추측만증은 원인이 명확하지 않은 경우가 대부분"이라며 "양쪽 어깨 높이가 다르거나 한쪽 견갑골이 유독 튀어나와 보이는 등 신체 비대칭이 관찰된다면 전문의 진료를 통해 확인하는 것이 좋다"고 말했다.

◇성장기 척추 건강 지키는 생활 수칙

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-신체 비대칭 여부 주기적 확인

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보호자가 아이의 양쪽 어깨나 골반 높이, 등 뒤 견갑골의 돌출 정도가 좌우 다른지 주기적으로 살핀다. 키가 급격히 자라는 시기에는 만곡이 빨라질 수 있으므로 이상 징후가 보이면 즉시 병원을 찾는다.

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-척추 부담을 줄이는 바른 자세

의자에 앉을 때는 엉덩이를 깊숙이 넣고 허리를 자연스럽게 세우며, 발바닥은 바닥에 편안하게 닿게 한다. 책이나 모니터는 고개를 과도하게 숙이지 않는 높이에 두고, 다리를 꼬거나 한쪽으로 기대는 자세는 피한다. 가방은 양쪽 어깨로 메어 무게를 분산한다.

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-규칙적인 신체활동과 스트레칭

걷기나 가벼운 근력 운동으로 척추 주변 근육을 기르고, 장시간 앉아 있을 때는 중간중간 일어나 목·어깨·허리를 가볍게 풀어준다.

◇장시간 공부로 올 수 있는 손목터널증후군 예방은?

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장시간 필기와 문제 풀이로 손목에 무리가 갔다면 손목터널증후군도 주의해야 한다. 손목터널증후군은 손목 앞쪽의 작은 통로인 수근관 내부에서 정중신경이 압박돼 발생하는 질환이다. 손목을 반복적으로 사용하거나 지속적인 부담이 가해지면 증상이 나타나거나 악화한다. 주요 증상은 엄지와 검지, 중지 및 약지 일부의 저림과 감각 저하다. 특히 밤에 손이 저려 잠에서 깨거나 손목을 많이 쓴 뒤 증상이 심해질 수 있으며, 심한 경우 엄지손가락 근육이 약해져 물건을 잡거나 필기하는 데 어려움을 겪는다.

이대서울병원 정형외과 김지섭 교수는 "손목터널증후군 예방을 위해서는 손목을 지나치게 꺾은 상태로 필기하지 않고, 손목과 손가락에 무리가 가지 않도록 중간중간 휴식을 취하는 것이 좋다"며 "특히 엄지와 검지, 중지 쪽 저림이 반복되거나 밤에 증상이 심해지는 경우 신경 압박 여부를 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 바람직하다"고 설명했다.

◇손목터널증후군 예방 위한 생활 수칙

-손목을 중립 자세로 유지하기

필기하거나 스마트폰·컴퓨터를 사용할 때 손목이 과도하게 꺾이지 않도록 주의한다.

-손목 사용 중간중간 휴식하기

장시간 같은 동작을 반복하지 않고, 틈틈이 손목과 손가락을 가볍게 움직이며 휴식을 취한다.

-손목에 과도한 압박 주지 않기

손목을 책상 모서리에 오래 기대거나 손목에 체중을 싣는 자세를 피한다.

◇오래 앉아 있는 수험생들 목·어깨 통증 살펴야

오래 앉아 있는 수험생에게 가장 흔한 목·어깨 통증의 주원인은 근막통증증후군이다. 장시간 책상 앞에서 고개를 앞으로 내밀거나 어깨를 움츠린 자세로 공부하면 목과 어깨 주변 근육이 지속적으로 긴장하면서 근육과 근막에 통증 유발점이 형성된다. 목·어깨·등 주변이 뻐근하거나 쑤시는 통증이 나타나며, 아픈 부위를 눌렀을 때 심한 압통이 느껴지거나 주변 부위까지 통증이 퍼지기도 한다.

이대서울병원 정형외과 이상현 교수는 "공부에 집중하다 보면 자신도 모르게 어깨를 움츠리거나 목을 앞으로 내민 자세를 장시간 유지하기 쉽다"며 "한 가지 자세를 오래 유지하는 것 자체가 근육에 부담이 될 수 있는 만큼 중간중간 자세를 바꾸고 가볍게 몸을 움직여 근육의 긴장을 풀어주는 것이 중요하다"고 강조했다.

◇근막통증증후군 예방 생활 습관

-책상과 의자를 몸에 맞게 조절해 목과 허리의 부담을 줄이고 주기적으로 몸 움직이기

엉덩이를 의자 안쪽에 넣고 등받이에 허리를 기대어 앉으며, 발바닥은 바닥이나 발 받침대에 붙인다. 독서대나 화면 높이를 적절히 조절해 고개를 깊게 숙이는 시간을 줄이고, 어깨와 손목은 편안한 상태를 유지한다. 장시간 앉아 있을 때는 50분마다 5분 정도 일어나 걷거나 목·어깨·허리를 가볍게 스트레칭한다.

-매일 걷기와 가벼운 근력 운동 실천하기

등하교나 식사 후 시간을 활용해 걷는 등 일상 속 신체활동을 늘리고, 스쿼트나 벽 짚고 팔굽혀펴기 등 근육을 사용하는 운동을 무리하지 않는 범위에서 꾸준히 실천한다. 규칙적인 신체활동은 근력과 지구력을 향상시키고 정신건강을 유지하는 데 도움이 된다.

-충분한 수면 시간 확보 및 수면 위생 지키기

수면 부족은 통증에 대한 민감도를 높일 수 있으므로 충분한 수면을 취하는 것이 중요하다. 일정한 시간에 잠들고 일어나는 규칙적인 수면 습관을 유지하고, 양질의 수면을 위해 저녁 시간에는 카페인 섭취를 피하고, 취침 전 스마트폰 사용을 줄인다. 또한 침실을 어둡고 조용하게 유지하는 등 올바른 수면 환경을 조성한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com