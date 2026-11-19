KSPO 스포츠가치센터에서 진행하는 취약계층 청소년 대상 단기스포츠 체험강좌에 참여한 가족이 피클볼을 체험하는 모습

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복권기금이 경제적 어려움을 겪는 취약계층의 체육활동 참여 기회를 확대하며 체육복지 사각지대 해소에 기여하고 있다.

올해 복권기금은 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 추진하는 스포츠강좌이용권과 장애인 체육 활성화 사업 등을 위해 국민체육진흥기금에 948억 800만 원을 지원했다.

이 가운데 567억 9,100만 원은 저소득층 유·청소년과 장애인 등 취약계층의 스포츠 강좌 수강료를 지원하는 스포츠강좌이용권 사업에 투입됐다.

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특히 장애인스포츠강좌이용권 사업에는 전체 예산 300억 9,200만 원 중 239억 3,200만 원(약 79.5%)을 복권기금으로 지원해 장애인 3만여 명의 체육활동 참여를 뒷받침했다.

내년부터는 정기적인 스포츠 강좌 수강이 어려운 취약계층 유·청소년에게 다양한 종목을 경험할 기회를 제공하는 '단기 스포츠 체험 강좌'도 확대할 계획이다.

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복권위원회 관계자는 "복권기금은 스포츠강좌이용권 등 다양한 공익사업을 통해 복권의 공익적 가치를 실현하고 있다"며 "앞으로도 경제적 여건이나 장애로 필요한 기회에서 소외되는 일이 없도록 복지 사각지대 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.