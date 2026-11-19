자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대학수학능력시험(수능)을 마친 해방감과 연말 들뜬 분위기가 맞물리면서 청소년 음주에 '적신호'가 켜졌다. 오랜 입시 압박에서 벗어난 수험생들이 호기심이나 또래의 권유로 무심코 첫 술잔을 기울였다가, 발달 단계인 뇌 건강을 해치고 성인기 알코올 의존으로까지 이어질 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

청소년 음주율은 감소 추세지만, 술을 마시는 청소년 가운데 위험 음주 비율은 여전히 높은 수준이다. 질병관리청의 '2025년 청소년건강행태조사'에 따르면 최근 한 달간 음주한 청소년은 남학생 9.8%, 여학생 6.1%였다. 이들 중 한 번에 평균 소주 5잔(남학생), 3잔(여학생) 이상 마시는 위험 음주 비율은 각각 42.1%, 52.0%에 달했다.

다사랑중앙병원 정신건강의학과 허성태 원장은 "청소년기 음주가 특히 위험한 이유는 뇌가 아직 발달하는 시기이기 때문이다"며 "판단력과 충동 조절을 담당하는 전전두엽의 발달이 이어지는 이 시기에 반복적인 음주나 폭음이 발생하면 기억력과 학습능력 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.

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급성 알코올 중독의 위험도 간과해서는 안 된다. 자신의 음주 한계를 제대로 알지 못한 청소년이 짧은 시간에 많은 양의 술을 마시면 구토와 어지럼증, 의식 저하 등이 나타날 수 있다. 심한 경우 호흡이 느려지거나 의식을 잃는 등 생명이 위험해질 수도 있다.

실제로 알코올 사용장애 환자 상당수가 10대에 처음 술을 접한 것으로 나타났다. 다사랑중앙병원이 올해 입·퇴원한 알코올 사용장애 환자 351명(남성 257명, 여성 94명)의 음주 이력을 분석한 결과, 전체의 38.5%(135명)가 10대에 처음 술을 마신 것으로 집계됐다.

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이어 20대에 첫 음주를 시작한 환자는 128명(36.5%)이었으며, 첫 음주 연령이 가장 낮은 환자는 13세였다. 20대에 처음 술을 접한 환자 중에는 대학 입학 후 신입생 환영회나 동아리 모임 등에서 음주를 시작한 사례도 다수 확인됐다.

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가족의 음주 이력도 눈여겨볼 대목이다. 조사 대상자 351명 가운데 절반이 넘는 184명(52.4%)이 가족의 음주 이력이 있다고 답했으며, 이 중 135명(73.4%)은 아버지의 음주 이력이 있는 것으로 나타났다.

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가정 내 음주 환경은 자녀의 음주에 영향을 미칠 수 있는 요인 중 하나다. 부모가 일상적으로 술을 마시는 모습을 보여주면 자녀 역시 음주를 자연스러운 행동으로 받아들일 수 있다. 따라서 부모는 자녀 앞에서의 음주를 자제하고, 드라마·주류 광고 등에서 술을 긍정적으로 묘사하는 장면에 대해서도 비판적으로 판단할 수 있도록 지도하는 것이 중요하다.

다사랑중앙병원 정신건강의학과 허성태 원장은 "청소년기 음주는 단순한 호기심으로 넘길 문제가 아니다"며 "음주 시작 연령이 빠를수록 성인기 음주 문제로 이어질 위험이 커질 수 있는 만큼 부모의 올바른 예방 교육이 중요하며, 특히 시험을 마친 청소년들이 운동이나 취미 생활 등으로 여가 시간을 건강하게 보내고, 스트레스와 고민을 술로 해소하지 않도록 가정과 학교에서 관심을 기울여야 한다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com