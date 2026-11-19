[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 정두신 교수(신경과)가 최근 서울대학교 의과대학 우봉홀에서 열린 '제33차 권역·지역심뇌혈관질환센터 전국회의'에서 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

표창은 충남지역 뇌혈관질환 진료체계 구축과 강화에 기여하고, 뇌졸중 환자를 위한 신속하고 전문적인 치료 환경 조성 등 지역 필수의료 발전에 헌신한 공로를 인정받아 수여됐다.

정 교수는 2003년부터 순천향대천안병원 신경과 전문의로 재직하며 충남지역 급성기 뇌졸중 환자의 신속한 진단과 적기 치료를 위해 힘써왔다.

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특히 충남권역심뇌혈관질환센터 뇌혈관센터장으로서 24시간 365일 전문진료체계를 운영하고, 뇌졸중집중치료실(SU)의 진료 환경과 시설 개선을 주도하는 등 지역 뇌혈관질환 환자들의 치료 접근성 향상과 전문적인 진료체계 구축에 기여했다.

정두신 교수는 "이번 표창은 지역 뇌혈관질환 환자들의 생명을 지키기 위해 함께 노력해 온 센터 의료진을 대표해 받은 것으로 생각한다"면서, "앞으로도 환자들이 신속하고 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료서비스의 질을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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