AI 생성 이미지, 자료제공=인천나누리병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 거울 앞에 섰을 때 무릎 사이가 벌어지는 'O자형 다리'나 무릎은 붙지만 발목 사이가 벌어지는 'X자형 다리'를 단순한 체형이나 미용 문제로만 여기는 경우가 많다.

하지만 다리의 정렬 상태는 무릎 관절의 수명을 결정짓는 핵심 요인이다. 특히 나이가 들면서 다리가 이전보다 휘어 보이거나 보행 후 무릎 통증이 반복된다면 연골 손상이 진행되고 있다는 신호일 수 있어 정밀한 점검이 필요하다.

무릎은 걷거나 계단을 오르내리는 등 일상적인 움직임 속에서 체중을 지탱하는 관절이다. 이때 다리의 정렬에 따라 무릎에 전달되는 하중의 방향과 분포가 달라진다. O자형 다리(내반슬)는 무릎 안쪽에, X자형 다리(외반슬)는 무릎 바깥쪽에 상대적으로 많은 하중이 쏠린다. 특정 부위에 부담이 반복되면 관절연골과 반월상연골판에 손상이 누적돼 퇴행성 관절염으로 이어질 수 있다.

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인천나누리병원 관절센터 임재창 원장은 "다리 정렬이 불균형하면 무릎 한쪽에 체중 부하가 집중돼 연골 손상 위험이 커질 수 있다"며 "특히 연골이 닳으면서 다리 변형이 심해지고, 이로 인해 관절에 가해지는 부담이 더욱 커지는 악순환이 발생할 수 있다"고 설명했다.

그렇다고 O자형이나 X자형 다리가 모두 관절염으로 이어지는 것은 아니다. 나이와 체중, 근력, 과거 부상 이력 등 다양한 요인이 관절 건강에 복합적으로 영향을 미치기 때문이다. 정확한 진단을 위해서는 서 있는 상태에서 고관절부터 발목까지 촬영하는 '하지 전장 엑스레이(X-ray)' 검사가 도움이 된다. 체중이 실린 상태에서 다리의 중심축과 관절 간격을 확인하고, 필요에 따라 자기공명영상(MRI) 검사를 통해 관절연골과 반월상연골판의 손상 여부를 살펴볼 수 있다.

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임 원장은 "같은 다리 모양이라도 관절 손상 정도와 통증 양상은 개인마다 다르다"며 "외형적인 모습만으로 판단하기보다 정밀 검사를 통해 관절 상태를 정확히 파악하고 적절한 치료 방향을 결정하는 것이 중요하다"고 강조했다.

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무릎 관절의 수명을 늘리기 위한 치료는 관절 손상 정도와 증상에 따라 달라진다. 초기에는 약물·물리치료, 근력 강화 운동 등 보존적 치료를 우선 고려한다. 다리 정렬의 불균형으로 무릎 한쪽에 손상이 집중된 경우에는 환자의 관절 상태에 따라 절골술을 고려할 수 있다. 절골술은 뼈의 정렬을 교정해 손상된 부위에 집중되는 하중을 분산시키고, 자신의 무릎 관절을 최대한 보존하는 수술이다. 반면 관절염이 심하게 진행돼 일상생활에 어려움이 크다면 인공관절 수술을 시행할 수 있다.

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일상에서는 적정 체중을 유지하고 무릎을 지탱하는 허벅지 근육을 강화하는 것이 무엇보다 중요하다. 의자에 앉아 무릎을 천천히 펴는 운동이나 실내 자전거 타기 등 관절에 비교적 부담이 적은 운동이 도움이 된다.

임 원장은 "다리 모양 자체보다 중요한 것은 관절의 건강 상태"라며 "무릎 통증이나 보행 불편이 반복된다면 정확한 진단을 받고, 평소 근력 강화와 적정 체중 유지로 자신의 무릎 관절을 오래 건강하게 지키는 것이 중요하다"고 당부했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com