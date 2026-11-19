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[스포츠조선 장종호 기자] 본격적인 김장철이 시작되면 병원 재활의학과 진료실에는 "허리가 펴지지 않는다"거나 "무릎이 붓는다"며 통증을 호소하는 환자들로 북 지난다. 배추를 절이고 양념을 버무리는 과정에서 쪼그려 앉거나 허리를 숙이는 동작이 반복되기 때문이다. 평소 관절염이나 요통이 있다면 증상이 한층 악화될 수 있어, 올바른 작업 자세와 충분한 휴식으로 관절 건강을 지키는 지혜가 필요하다.

◇쪼그려 앉는 자세, 무릎 관절 부담 높여

김장할 때 가장 주의해야 할 것은 작업 자세다. 특히 바닥에 쪼그려 앉아 작업하는 자세는 무릎에 큰 부담을 준다. 무릎이 깊게 굽혀진 상태에서 체중을 지탱하게 되면 무릎 앞쪽의 슬개대퇴관절 등에 가해지는 압박이 커져 골관절염이나 무릎 통증이 있는 사람은 증상이 악화될 수 있다. 실제로 무릎을 꿇거나 쪼그려 앉는 작업을 장기간 반복하는 경우 무릎 골관절염 발생 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과도 보고됐다. 김장 한 번으로 관절염이 발생하는 것은 아니지만, 무릎을 깊게 굽힌 자세를 오래 유지하거나 통증을 참으면서 작업을 반복하면 관절에 무리가 갈 수밖에 없다.

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◇양반다리로 앉아 허리를 숙이는 자세, 요통 유발

양반다리로 앉아 김장하는 자세도 허리에 적지 않은 부담을 준다. 바닥에 놓인 배추와 양념을 버무리는 과정에서 허리와 등이 굽어지기 쉽기 때문이다. 특히 허리를 숙인 상태에서 몸을 비틀거나 무거운 재료를 옮기면 허리 근육과 주변 조직에 부담이 커져 요통이 발생하거나 기존 증상이 악화될 수 있다.

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◇허리·무릎 건강 지키는 김장 수칙 '5가지'

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이처럼 김장할 때 반복되는 잘못된 자세는 허리와 무릎에 치명적이다. 김장으로 인한 근골격계 통증을 예방하려면 작업 환경과 자세를 개선하고, 무리한 작업을 피하는 것이 중요하다.

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우선 바닥 대신 식탁에서 작업하기다. 김장으로 인한 허리와 무릎 통증을 예방하려면 바닥에 앉아서 하는 작업을 최대한 피하는 것이 좋다. 배추와 양념은 허리를 깊이 숙이지 않아도 손이 닿는 높이의 튼튼한 작업대에 올려놓고 작업해야 한다.

두 번째는 허리와 무릎에 부담 주는 자세 피하기다. 앉아서 작업할 때는 발바닥이 바닥에 닿고 무릎이 과도하게 굽혀지지 않는 등받이 의자를 사용하는 것이 좋다. 재료는 몸 가까이에 두고, 멀리 손을 뻗거나 허리만 비트는 동작을 줄여야 한다. 서서 작업할 때도 한 자세를 오래 유지하지 말고 앉기와 서기를 번갈아 하는 것이 도움이 된다.

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세 번째는 규칙적으로 휴식하며 몸 풀어주기다. 장시간 같은 자세로 작업하면 근육과 관절에 부담이 누적될 수 있다. 한 시간에 한 번 정도는 작업을 멈추고 가볍게 걷거나 허리와 무릎을 펴주는 것이 좋다. 휴식 간격은 개인의 상태에 따라 조절하고, 통증이나 저림이 나타나면 즉시 작업을 중단해야 한다.

네 번째는 무거운 김치통은 나눠 들고 작업량 줄이기다. 절인 배추와 김치통은 작은 용기에 나누어 담아 옮기고, 무거운 물건은 두 사람이 함께 들거나 운반 도구를 이용하는 것이 좋다. 필요에 따라 허리보호대를 단시간 사용할 수 있지만, 보호대에 의존하기보다는 김장 양을 줄이고 가족과 작업을 분담하는 것이 현명하다.

마지막으로 김장 후 통증은 증상에 맞게 관리하기다. 김장 후 허리나 무릎에 통증이 생겼다면 무리한 활동을 줄이되, 통증이 심해지지 않는 범위에서 가볍게 움직이는 것이 좋다. 단, 통증이 지속되거나 심해지면 진료를 받아야 한다. 특히 무릎이 심하게 붓거나 체중을 싣기 어려운 경우, 허리 통증과 함께 다리 근력이 저하되는 경우에는 신속하게 전문의 진료를 받아야 한다.

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강동경희대학교병원 재활의학과 김동환 교수는 "김장은 가족의 겨울 먹거리를 준비하는 중요한 연례행사이지만, 건강을 해치면서까지 무리할 필요는 없다"며 "김장 양을 줄이거나 가족과 작업을 분담하고, 필요하다면 김치를 구입하는 것도 방법이다. 또한 김장을 그만두기보다 몸에 부담을 주는 기존의 작업 방식에서 벗어나는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com