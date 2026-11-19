[스포츠조선 장종호 기자] 무지외반증 수술을 할 때 발가락 변형뿐 아니라 발바닥 굳은살의 위치와 체중이 실리는 양상까지 고려해야 한다는 연구 결과가 나왔다.

수술 후 발 앞쪽의 체중 분산이 달라지면서 기존 굳은살이 사라지더라도 다른 부위에 새로운 굳은살이나 통증이 생길 수 있어 환자별 발 구조에 맞는 수술법 선택이 중요하다는 분석이다.

인제대학교 일산백병원 정형외과 서진수·최준영 교수팀은 무지외반증 환자에게 동반된 발바닥 굳은살(족저각화증)의 수술적 치료 효과를 분석하고, 두 가지 수술법의 결과를 비교해 발표했다. 이번 연구는 정형외과 분야 SCI 학술지인 Clinical Orthopaedics and Related Research(IF 4.4)에 게재됐다.

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무지외반증은 엄지발가락이 바깥쪽으로 휘고 엄지발가락 안쪽 관절이 튀어나오는 질환이다. 발가락 모양이 변하는 데 그치지 않고 발 앞쪽의 체중 분산에도 영향을 미친다. 특히 엄지발가락 쪽으로 전달돼야 할 체중이 다른 발가락으로 쏠리면서 두 번째 발가락 아래 발바닥에 굳은살이 생기고 통증을 유발할 수 있다.

이러한 굳은살은 단순히 피부가 두꺼워진 문제가 아니라 특정 부위에 압력이 반복적으로 가해지고 있다는 신호일 수 있다. 따라서 굳은살을 제거하는 것만으로는 근본적인 해결이 어려우며, 발허리뼈의 배열과 높이, 체중이 실리는 위치 등을 함께 고려한 치료가 필요하다.

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연구팀은 2017년 1월부터 2024년 6월까지 무지외반증 수술을 받은 환자 194족의 진료 자료를 분석했다. 이 가운데 두 번째 발가락 아래에 통증성 굳은살이 동반된 환자는 81족이었으며, 최소 1년 이상 추적 관찰이 가능한 72족을 대상으로 두 가지 수술법의 치료 효과를 비교했다.

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비교한 수술법은 첫 번째 발허리뼈의 높이를 낮추는 방법과 두 번째 발허리뼈를 짧게 조정하는 방법이다. 첫 번째 수술은 무지외반증을 교정하면서 엄지발가락과 연결된 첫 번째 발허리뼈의 위치를 낮춰 발 앞쪽의 체중 분산을 조정하는 방식이다. 두 번째 수술은 무지외반증 교정과 함께 굳은살이 발생한 두 번째 발허리뼈를 짧게 만들어 해당 부위에 집중되는 압력을 줄이는 방법이다.

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분석 결과, 두 수술법 모두 발바닥 굳은살 개선에 효과를 보였다. 첫 번째 발허리뼈의 높이를 낮춘 그룹은 30족 중 26족(87%), 두 번째 발허리뼈를 짧게 조정한 그룹은 42족 중 38족(91%)에서 수술 후 굳은살이 사라졌다. 두 그룹의 개선율에는 통계적으로 유의한 차이가 없어 어느 한 수술법이 더 우수하다고 보기는 어려웠다.

다만 수술법에 따라 발 앞쪽의 뼈 높이 변화와 수술 후 불편감이 나타나는 위치에는 차이가 있었다.

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첫 번째 발허리뼈의 높이를 낮춘 그룹에서는 두 번째와 세 번째 발허리뼈 아래쪽의 상대적인 높이도 함께 높아지는 변화가 관찰됐다. 반면 두 번째 발허리뼈를 짧게 조정한 그룹에서는 두 번째 발허리뼈의 높이가 높아졌지만, 세 번째 발허리뼈는 상대적으로 낮아지는 양상을 보였다.

이러한 변화는 수술 후 새로운 굳은살이나 통증이 발생하는 위치와도 관련이 있었다. 두 번째 발허리뼈를 짧게 조정한 그룹에서는 42족 중 4족(10%)에서 세 번째 발가락 아래에 새로운 굳은살이 발생했다. 첫 번째 발허리뼈의 높이를 낮춘 그룹에서는 30족 중 5족(17%)에서 엄지발가락 아래쪽 발바닥 통증이 나타났다.

발과 발목의 기능을 평가하는 환자보고 지표인 FAAM(Foot and Ankle Ability Measure)에서도 두 그룹 모두 수술 후 기능이 개선됐다. 특히 운동과 스포츠 활동 관련 기능 점수는 첫 번째 발허리뼈의 높이를 낮춘 그룹에서 더 크게 향상됐다. 그러나 일상생활 기능을 포함한 전반적인 환자보고 결과에서는 두 수술법 사이에 뚜렷한 차이가 확인되지 않았다.

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연구팀은 이번 연구가 무지외반증과 발바닥 굳은살을 함께 치료할 때 발의 전체적인 구조와 체중 분산을 종합적으로 평가해야 한다는 점을 보여준다고 설명했다.

일산백병원 정형외과 최준영 교수는 "무지외반증에 동반되는 발바닥 굳은살은 발 앞쪽의 체중이 고르게 분산되지 않아 발생하는 경우가 많다"며 "굳은살이 생긴 위치만 보고 수술 방법을 결정하기보다는 발허리뼈의 길이와 높이, 발의 전체적인 정렬, 보행 시 체중이 실리는 양상 등을 종합적으로 평가해야 한다"고 말했다.

일산백병원 정형외과 서진수 교수 "두 수술법 모두 굳은살 개선에 효과적이지만 수술 방법에 따라 수술 후 새로운 통증이나 굳은살이 발생하는 위치가 달라질 수 있다"며 "환자마다 발의 구조와 변형 정도가 다른 만큼 개별적인 상태를 고려해 적절한 수술법을 선택하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com