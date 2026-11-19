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[스포츠조선 장종호 기자] 생리량이 부쩍 늘거나 생리 기간이 아닌데도 출혈이 생기면 일시적인 호르몬 변화나 기존의 자궁근종 탓으로 여기고 넘기기 쉽다. 하지만 비만 여성이 평소와 다른 질 출혈을 겪는다면 자궁내막 이상 여부를 반드시 확인해야 한다. 비만이 자궁내막암의 강력한 위험 요인 중 하나이기 때문이다.

인천세종병원 송민경 과장(산부인과)은 "비만은 호르몬과 대사 변화에 영향을 줘 자궁질환과도 밀접하게 관련된다"며 "특히 비만 여성이 생리 기간 외 출혈이나 폐경 후 출혈을 경험한다면 자궁내막암 가능성까지 살펴야 한다"고 강조했다.

◇자궁근종과 비만, 호르몬 변화와 관련

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자궁근종은 자궁의 근육층에 생기는 양성 종양이다. 발생 위치와 크기에 따라 생리량 증가와 빈혈, 골반 통증, 주변 장기를 누르는 증상 등이 나타날 수 있다. 여성호르몬의 영향을 받으며, 비만도 발생 위험과 관련된 요인으로 꼽힌다.

송 과장은 "지방조직은 에너지를 저장하는 동시에 여성호르몬의 생성과 대사에도 관여한다"며 "체지방이 과도하면 호르몬 환경에 변화가 생길 수 있어 자궁근종을 관리할 때도 체중과 대사 상태를 함께 살피는 것이 좋다"고 설명했다.

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근종이 발견되면 증상과 빈혈 여부, 발생 위치와 크기, 임신 계획 등을 종합해 치료 방향을 정한다. 증상이 가볍다면 정기 검사로 변화를 관찰하고, 출혈과 통증이 있다면 약물치료나 수술 등을 검토한다.

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송 과장은 "건강한 체중을 유지하는 것은 중요하지만, 살을 빼면 이미 생긴 근종이 반드시 줄어들거나 사라지는 것은 아니다"라며 "체중 관리와 함께 근종 자체에 필요한 검사와 치료를 이어가야 한다"고 설명했다.

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◇BMI 5 높아질 때마다 자궁내막암 위험 약 1.5배

자궁내막암은 자궁 안쪽을 덮는 조직인 자궁내막에서 발생하는 암이다. 자궁의 근육층에 생기는 자궁근종과는 발생 부위와 성격이 다른 질환이다. 비만과의 관련성은 자궁내막암에서 특히 뚜렷하다.

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미국 국립암연구소는 체질량지수(BMI)가 5㎏/㎡ 높아질 때마다 자궁내막암 발생 위험이 약 1.5배 높아지는 것으로 보고하고 있다.

송 과장은 "비만으로 여성호르몬의 작용이 과도해지거나 배란이 불규칙해지면 자궁내막이 지속적으로 자극받을 수 있다"며 "비만과 함께 당뇨병이나 다낭성 난소 증후군 등이 있다면 자궁내막 건강에 더욱 관심을 기울여야 한다"고 설명했다.

주의해야 할 증상은 평소와 다른 질 출혈이다. 생리 기간이 아닌데 피가 비치거나 생리량과 기간이 크게 늘고, 폐경 후 다시 출혈이 생긴다면 진료가 필요하다. 진료에서는 출혈 양상과 약물 복용, 동반 질환 등을 확인하고 초음파 검사로 자궁과 자궁내막 상태를 살핀다. 연령과 위험 요인, 출혈의 지속 여부 등에 따라 자궁내막 조직검사를 함께 시행한다.

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송 과장은 "폐경 후 출혈은 양이 적거나 한 번만 나타났더라도 확인해야 한다"며 "근종이 있다는 이유로 출혈 원인을 단정하거나, 자궁경부암 검사가 정상이었다는 이유로 자궁내막 검사까지 미뤄서는 안 된다"고 설명했다.

◇자궁질환 치료와 체중 관리 함께…고도비만은 수술도 검토

체중 관리는 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동에서 시작한다. 혈당과 혈압 등 동반 질환을 함께 관리하고, 필요하면 의료진의 판단에 따라 비만 약물치료를 병행한다. 이러한 치료로 충분한 체중 감량이 어렵거나 비만 관련 질환이 동반된 고도비만 환자는 비만대사수술의 적합성을 평가할 수 있다.

다만 질 출혈이 있다면 원인 검사와 필요한 치료를 먼저 진행하고, 비만 치료 계획을 함께 세운다.

송 과장은 "비만대사수술 후 자궁내막암 발생 위험이 낮게 관찰된 연구들이 있지만, 수술 여부는 비만 정도와 동반 질환, 기존 치료 결과 등을 종합해 결정해야 한다"며 "이미 자궁내막의 이상이나 암이 확인됐다면 해당 질환의 치료를 우선하면서 관련 진료과와 체중 관리 계획을 논의해야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com